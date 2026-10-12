Nintendo quiere llevar el gimnasio al salón de casa

Madrid. Nintendo conoce la importancia de los juegos familiares y de simulación deportiva. Este modelo de competición sana se convirtió en un fenómeno de masas a partir de 2006, con el lanzamiento del primer Wii Sports. Desde entonces, tres juegos de esta línea han vendido más de 130 millones de copias. Ahora, la compañía prepara el lanzamiento de un nuevo título para la nueva generación de consolas.
Nintendo Switch Sports Resort (Switch 2, a partir del 22 de octubre) es un título para toda la familia que propone partidas en 12 disciplinas deportivas. Los jugadores compiten entre sí mediante un sistema de control por movimiento que reproduce los gestos propios de cada actividad con los mandos de la consola.
Así, habrá que realizar los movimientos necesarios para lanzar una bola de bolos, encestar una pelota, utilizar un arco o boxear con los mandos, con una respuesta que busca reproducir los gestos de cada deporte, aunque con la ventaja de poder hacerlo desde el salón de casa.
Este modelo de juego revolucionó el mercado con su primer título, del que se vendieron casi 83 millones de copias desde su lanzamiento en 2006. La cifra lo convirtió en el juego más vendido de la historia de la compañía japonesa, por encima de cualquier entrega de Super Mario o The Legend of Zelda.
Ahora, el nuevo juego traslada a los jugadores a la isla Wuhu, una localización paradisíaca que sirve de escenario para las actividades deportivas. Lo primero será crear un avatar personalizado y lanzarse a la competición, con pruebas que van desde tiro con arco, bolos, tenis de mesa, golf, boxeo y baloncesto hasta actividades como pilotar una avióneta o conducir una moto acuática. También habrá propuestas más disparatadas, como una guerra de pulgares.
Un gimnasio en el salón de casa.
Un gimnasio en el salón de casa.
Durante una presentación exclusiva organizada por Nintendo, EFE pudo comprobar las novedades del título, entre ellas un control por movimiento mejorado, que ofrece una respuesta más confiable, y gráficos renovados que conservan el toque nostálgico de los primeros juegos.
El juego se centra ahora en un pequeño archipiélago de islas que los jugadores pueden recorrer con libertad, en una experiencia similar a la de un mundo abierto. Es posible desplazarse en avión, moto acuática, patinete o pie para explorar el escenario, recoger objetos coleccionables, encontrar secretos y descubrir zonas con minijuegos ocultos.
Además, cuenta con un modo multijugador diseñado para partidas rápidas, con una opción local para hasta cuatro jugadores en casa, que pueden jugar en pantalla dividida, y un modo en línea con ligas competitivas o partidas casuales contra otros usuarios.
A la espera de conocer el juego completo, Nintendo Switch Sports Resort no busca reinventar la fórmula, sino recuperar la frescura y la diversión que cautivaron a millones de jugadores en todo el mundo. Es una propuesta para compartir, con un control por movimiento rediseñado y un mundo abierto lleno de posibilidades, que podría convertirse en uno de esos títulos que justifican la compra de una consola de cara a las navidades. EFE