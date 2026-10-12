Nintendo quiere llevar el gimnasio al salón de casa

Madrid. Nintendo conoce la importancia de los juegos familiares y de simulación deportiva. Este modelo de competición sana se convirtió en un fenómeno de masas a partir de 2006, con el lanzamiento del primer Wii Sports. Desde entonces, tres juegos de esta línea han vendido más de 130 millones de copias. Ahora, la compañía prepara el lanzamiento de un nuevo título para la nueva generación de consolas. Nintendo Switch Sports Resort (Switch 2, a partir del 22 de octubre) es un título para toda la familia que propone partidas en 12 disciplinas deportivas. Los jugadores compiten entre sí mediante un sistema de control por movimiento que reproduce los gestos propios de cada actividad con los mandos de la consola. Así, habrá que realizar los movimientos necesarios para lanzar una bola de bolos, encestar una pelota, utilizar un arco o boxear con los mandos, con una respuesta que busca reproducir los gestos de cada deporte, aunque con la ventaja de poder hacerlo desde el salón de casa.

Este modelo de juego revolucionó el mercado con su primer título, del que se vendieron casi 83 millones de copias desde su lanzamiento en 2006. La cifra lo convirtió en el juego más vendido de la historia de la compañía japonesa, por encima de cualquier entrega de Super Mario o The Legend of Zelda. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ahora, el nuevo juego traslada a los jugadores a la isla Wuhu, una localización paradisíaca que sirve de escenario para las actividades deportivas. Lo primero será crear un avatar personalizado y lanzarse a la competición, con pruebas que van desde tiro con arco, bolos, tenis de mesa, golf, boxeo y baloncesto hasta actividades como pilotar una avióneta o conducir una moto acuática. También habrá propuestas más disparatadas, como una guerra de pulgares.

Un gimnasio en el salón de casa.