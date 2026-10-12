“Despierta, mi amor”: el dolor de una familia tras hallar muerto a Sebastían en playas de Choluteca

Ányelo Sebastián Castro, de apenas 13 años, fue encontrado sin vida la madrugada de este lunes, luego de desaparecer en las aguas de playa El Edén, en Marcovia, Choluteca, durante el último día de la Semana Morazánica.
El adolescente, residente de la colonia Kennedy, en Tegucigalpa, disfrutaba de unas vacaciones junto a su familia cuando ocurrió la emergencia.
La mañana del domingo, alrededor de las 9:40, se reportó su desaparición luego de que presuntamente se sumergiera en el mar junto a unos amigos.
La noticia desató horas de angustia. Sus familiares esperaban con desesperación alguna señal que les permitiera mantener viva la esperanza de encontrarlo.
La búsqueda movilizó a miembros de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, Copeco, las Fuerzas Armadas, voluntarios y lancheros de la zona.
En la orilla, el dolor de su padre quedó registrado en un video que muestra uno de los momentos más desgarradores de la tragedia. Entre lágrimas y desesperación, el hombre clamaba: "Sebastián, ¿dónde estás, hijo?".
En el video se observa el fuerte oleaje registrado en ese momento en la playa El Edén, ubicada en el departamento de Choluteca.
La búsqueda terminó durante la madrugada de este lunes, cuando pescadores encontraron el cuerpo sin vida del menor.
“Despierta, mi amor, vámonos a casa”, gritaba la madre desconsolada tras el hallazgo del cuerpo de su hijo menor de edad.
Los familiares de Ányelo realizan sus honras fúnebres en Tegucigalpa, mientras sus padres enfrentan con profundo dolor la pérdida de su hijo.