Fichó a Messi y ahora lo fulmina: "¿Quién se ha creído? Que vaya con cuidado..."

Barcelona, España.

La relación actual de Lionel Messi con el FC Barcelona sigue provocando polémica desde Cataluña. Joan Gaspart, expresidente del Barça y el hombre que fichó al astro argentino cuanto tenía era apenas un niño, apuntó contra el ídolo azulgrana y lanzó duras declaraciones. Gaspart ha vuelto a pronunciarse sobre Leo Messi en el marco de la fría relación del rosarino con el actual mandatario del club, Joan Laporta, y lo ha hecho con un contundente mensaje en el pódcast 'Solo Para Culés' del programa El Chiringuito. El empresario de turismo de 82 años, que dirigió a la institución entre 2000 y 2003, fue consultado por el argentino en torno a la cálida despedida que tuvo de la Selección Argentina el pasado martes, y sobre si un escenario así sería posible en el club que representó durante 20 años.

Habló sobre la posible despedida del argentino del Camp Nou y dejó claro que, a su juicio, el futbolista debería regresar para despedirse de la afición independientemente de quién ocupe la presidencia del club. Gaspart mantiene un vínculo especial con Messi, ya que era el presidente del Barça cuando el argentino llegó a la entidad con apenas 13 años. Precisamente por esa relación, quiso dejar claro que sus palabras no cuestionan la importancia del 10 en la historia azulgrana.

‼️😳 BRU-TAL RETAHÍLA de PALOS de JOAN GASPART a LEO MESSI:😡 "¿Quién se ha creído? Que vaya con cuidado, el Barça está por encima de él".¡Podcast completo disponible en YouTube 'Chiringuito Inside'! https://t.co/m5WXcAR4TV — Sólo para Culés TV (@soloparaculestv) October 11, 2026

"Lo digo desde el amor histórico que yo tengo por un jugador que fiché cuando tenía 13 años y yo era el presidente del Barça", explicó Gaspart durante el pódcast. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse No obstante, Gaspart fue tajante con el jugador, a quien le recriminó su falta de conexión actual con el club debido a sus desacuerdos con la dirigencia actual: "Como futbolista, indiscutible, el mejor jugador del mundo. Pero hay una cosa que no se tiene que olvidar: que el Barça está por encima suyo. Y que vaya con cuidado".

El conflicto se originó cuando Laporta regresó a la presidencia de Barcelona en 2021, con el apoyo del argentino, bajo la promesa de que una de sus primeras acciones sería la renovación de su contrato, que finalizaba al término de esa temporada. Sin embargo, las dificultades económicas que atravesaba el club imposibilitaron su firma, y Messi debió dejar el club contra su voluntad, lo que rompió las relaciones entre ambas partes.



El conflicto se originó cuando Laporta regresó a la presidencia de Barcelona en 2021, con el apoyo del argentino, bajo la promesa de que una de sus primeras acciones sería la renovación de su contrato, que finalizaba al término de esa temporada. Sin embargo, las dificultades económicas que atravesaba el club imposibilitaron su firma, y Messi debió dejar el club contra su voluntad, lo que rompió las relaciones entre ambas partes. Esa actitud no pasó desapercibida para Gaspart, quien le exigió que acepte tener una despedida similar a la que gozó con su selección: "A mí me la pega que no haya venido al Barça a despedirse de la afición. ¡Sea quien sea presidente, que venga a despedirse del Barça!".