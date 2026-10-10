Messi responde a Cristiano y se destapa con doblete: la distancia de los 1000 goles

Miami, Estados Unidos.

Solo cuatro días después de su emotiva despedida de la selección argentina, Lionel Messi dio otro festival de fútbol con el Inter Miami al anotar un doblete, al igual que Luis Suárez, en el contundente 4-0 endosado al DC United en el NU Stadium.

Messi alcanzó los 23 goles en lo que va de la MLS y es cada vez más el máximo artillero de la liga. Suárez también fue protagonista al anotar los dos goles que pusieron cuesta abajo el duelo en la primera mitad.

Después de su multitudinaria despedida de la selección argentina, el pasado 6 de octubre en Buenos Aires en el amistoso contra Benín, Messi salió de titular en el once de Cristian González para enfrentarse al DC United.