Messi frotó la lámpara: golazo de tiro libre con Inter Miami y así quedó de Cristiano Ronaldo

Miami, Estados Unidos.

El Inter Miami comenzó de la peor manera el duelo frente a San Diego FC , a causa de que poco después de los 10 minutos ya estaba abajo en el marcador. Sin embargo, la 'Pulga' puso de nuevo en partido a las 'Garzas' con un golazo de tiro libre.

Lionel Messi volvió a frotar la lámpara para firmar un golazo de tiro libre en el partido que el Inter Miami está empatando 1-1 contra el San Diego FC , por la fecha 26 de la MLS 2026 en el Nu Stadium de Florida.

En el inicio del encuentro, San Diego FC se encargó de silenciar el Nu Stadium. Después de una desatención defensiva, Anders Dreyer escapó entre los marcadores y se fue hacia el arquero. El 10 danés del visitante aplicó una gran definición para el 1-0 parcial a los 12'.

Sin embargo, el Inter Miami respondió de la mano del astro argentino. A los 23', Leo Messi cambió un tiro libre por gol por el 1-1 momentáneo. El balón, con comba, cruzó toda el área, no logró conectar Casemiro y el portero rival que salió a la desesperada tampoco pudo, terminando la pelota en el fondo.

Después de haber llegado a los 100 goles con la camiseta de Inter Miami en la consagración en la Campeones Cup ante Cruz Azul, el 10 de Las Garzas continúa sumando tantos a su estadísticas.

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Messi llegó a 930 goles en su carrera profesional y se acerca más a la marca récord de los 1.000 tantos, de la que está a punto de cumplir Cristiano Ronaldo. El crack rosarino quedó a 49 goles del astro portugués.

Cristiano Ronaldo tiene 979 goles, a 21 de los mil. CR7 tendrá la oportunidad de ampliar sus números en la Fecha FIFA que se viene en los próximos días, pues sigue siendo convocado con la Selección de Portugal, mientras Messi decidió retirarse de Argentina.

El atacante uso afrontará la UEFA Nations League, competición de la que es el campeón vigente. Portugal disputará 4 partidos de la Liga A de este torneo durante el parón, el primero contra Gales el jueves 24 de septiembre en el Estadio José Alvalade.