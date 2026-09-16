Messi marca curioso gol ante Cruz Azul y recorta distancia con Cristiano Ronaldo

Lionel Messi volvió a aparecer en un partido importante y se encargó de abrir el marcador en la gran final de la Campeones Cup entre Inter Miami y Cruz Azul de México. El astro argentino demostró una vez más su capacidad para aparecer en los momentos decisivos y puso a celebrar a la afición del conjunto de la Florida.
El tanto llegó a los 23 minutos del primer tiempo, cuando Messi recibió un preciso centro de Luis Suárez y, con un certero cabezazo dentro del área, envió el balón al fondo de las redes. El argentino aprovechó el servicio de su compañero para adelantar al Inter Miami en una final que comenzó con mucha intensidad.
La anotación tuvo además un significado especial para Messi, ya que representó su gol número 100 con la camiseta del Inter Miami. Desde su llegada al fútbol estadounidense, el campeón del mundo se ha convertido en la principal figura del conjunto de la Florida y continúa dejando registros importantes en su etapa dentro de la MLS.
Pero la cifra no quedó únicamente en los registros del Inter Miami. Con esta anotación, Messi alcanzó los 929 goles en su carrera profesional, una marca que vuelve a ponerlo en el centro de la histórica batalla goleadora que mantiene con Cristiano Ronaldo.
El portugués suma actualmente 979 goles, por lo que Messi se mantiene en la persecución y busca seguir recortando la diferencia en una carrera que continúa generando enorme atención entre los aficionados al fútbol mundial.
A sus 39 años, Messi continúa ampliando su legado y demostrando que su capacidad goleadora permanece intacta. Frente a Cruz Azul, volvió a dejar su sello en una final y alcanzó otro registro individual que se suma a una trayectoria repleta de títulos, récords y momentos inolvidables.
RECORTA DISTANCIAS
La diferencia entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en la histórica lucha por convertirse en el máximo goleador del fútbol mundial es actualmente de 50 goles. El portugués suma 979 tantos, mientras que el argentino registra 929, por lo que Messi continúa recortando distancia en esta espectacular batalla goleadora.