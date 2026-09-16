Messi marca curioso gol ante Cruz Azul y recorta distancia con Cristiano Ronaldo

Miami, Estados Unidos.

Lionel Messi volvió a aparecer en un partido importante y se encargó de abrir el marcador en la gran final de la Campeones Cup entre Inter Miami y Cruz Azul de México. El astro argentino demostró una vez más su capacidad para aparecer en los momentos decisivos y puso a celebrar a la afición del conjunto de la Florida.

El tanto llegó a los 23 minutos del primer tiempo, cuando Messi recibió un preciso centro de Luis Suárez y, con un certero cabezazo dentro del área, envió el balón al fondo de las redes. El argentino aprovechó el servicio de su compañero para adelantar al Inter Miami en una final que comenzó con mucha intensidad.

La anotación tuvo además un significado especial para Messi, ya que representó su gol número 100 con la camiseta del Inter Miami. Desde su llegada al fútbol estadounidense, el campeón del mundo se ha convertido en la principal figura del conjunto de la Florida y continúa dejando registros importantes en su etapa dentro de la MLS.