Cristiano cerca de los 1000: se destapa con nuevo gol tras polémica con Portugal

¡Vaya regreso! Cristiano Ronaldo volvió a la senda goleadora y este viernes 09 de octubre marcó un nuevo tanto para recortar su objetivo de las 1,000 anotaciones. El "7" abrió la cuenta para el Al Nassr en su vuelta a la actividad en la Liga de Arabia Saudita.
Este es la primera diana del jugador tras su escándalo con Portugal. El pasado miércoles decidió por sorpresa abandonar la concentración de la selección, en plena Liga de las Naciones, después de la rueda de prensa en la que el seleccionador Jorge Jesus abordó su suplencia frente a Noruega en Oslo el 27 de septiembre (1-2).
Ese episodio está en el origen del "malentendido" con el que el técnico explicó este domingo el desencuentro: para Jesus, hacer calentar a un futbolista y finalmente no utilizarlo forma parte de las decisiones normales de un partido; en el caso de Cristiano, reconoció, su condición de símbolo dio otra dimensión a lo ocurrido.
Posteriormente se sumó a los entrenamientos con el Al Nassr y este viernes regresó a la actividad. Y fue en el minuto 23 cuando Cristiano Ronaldo aprovechó un rebote del portero para conectar de derecha y abrir el marcador ante el Al Draih en la jornada 8 de la Liga de Arabia Saudita.
El marcador no se quedó ahí, ya que 12 minutos después, Samú Acosta amplió la ventaja. Para la segunda parte, Kingsley Coman cerró la goleada del equipo para seguir peleando por el liderato: empatan en la cima con 19 unidades con el Al Qadisiya que tiene el mismo puntaje.
Distancia de los 1000 goles
Con este tanto, Cristiano Ronaldo alcanzó los 980 goles en su carrera y queda solo a 20 de llegar a la cifra de los 1,000 para convertirse en el máximo goleador de la historia. Por detrás de él se encuentra Lionel Messi con 932 anotacioens.