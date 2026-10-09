Cristiano cerca de los 1000: se destapa con nuevo gol tras polémica con Portugal

Arabia Saudita.

¡Vaya regreso! Cristiano Ronaldo volvió a la senda goleadora y este viernes 09 de octubre marcó un nuevo tanto para recortar su objetivo de las 1,000 anotaciones. El "7" abrió la cuenta para el Al Nassr en su vuelta a la actividad en la Liga de Arabia Saudita.

Este es la primera diana del jugador tras su escándalo con Portugal. El pasado miércoles decidió por sorpresa abandonar la concentración de la selección, en plena Liga de las Naciones, después de la rueda de prensa en la que el seleccionador Jorge Jesus abordó su suplencia frente a Noruega en Oslo el 27 de septiembre (1-2).

Ese episodio está en el origen del "malentendido" con el que el técnico explicó este domingo el desencuentro: para Jesus, hacer calentar a un futbolista y finalmente no utilizarlo forma parte de las decisiones normales de un partido; en el caso de Cristiano, reconoció, su condición de símbolo dio otra dimensión a lo ocurrido.