Miami, Estados Unidos.

Lionel Messi perdió los estribos en una noche para el olvido. El astro argentino protagonizó una polémica agresión contra el chileno Gonzalo Tapia y recibió una tarjeta amarilla durante la contundente derrota por 3-0 del Inter Miami ante Columbus Crew, en el primer partido de la serie de playoffs de la Major League Soccer (MLS). El vigente campeón del fútbol estadounidense sufrió un duro golpe en su propio estadio, el Nu Stadium, y ahora está contra las cuerdas en la lucha por avanzar a la siguiente ronda. La derrota fue todavía más dolorosa por la manera en que se produjo: los visitantes dominaron los momentos decisivos, aprovecharon sus oportunidades y dejaron al equipo de las estrellas con muchas dudas de cara a la revancha. Pero más allá del resultado, todas las miradas también se dirigieron hacia Messi, quien protagonizó un episodio de tensión con Tapia cuando el encuentro llegaba al descanso. El argentino reaccionó de mala manera ante una acción del delantero chileno y terminó lanzándole el balón directamente al rostro.

El episodio ocurrió en los últimos instantes de la primera parte, cuando Columbus Crew ya ganaba 1-0 gracias a un penal convertido por Gonzalo Tapia. Messi se disponía a ejecutar un saque de banda cuando el delantero chileno intervino para obstaculizar la acción. La situación provocó el enfado del argentino, que respondió lanzándole el balón al rostro de su adversario. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Tapia recibió el impacto y cayó al césped, mientras los futbolistas de ambos equipos quedaron atentos a lo sucedido. La acción rápidamente elevó la tensión sobre el terreno de juego y dejó al capitán del Inter Miami en el centro de la controversia.

El árbitro decidió mostrar tarjeta amarilla a los dos protagonistas. De esta manera, Messi evitó la expulsión, pese a que su reacción generó cuestionamientos por la forma en que respondió a la provocación del futbolista rival.

La jugada llamó todavía más la atención porque Tapia había sido precisamente el encargado de adelantar a Columbus Crew en el marcador. El chileno estaba firmando una actuación destacada y terminó convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de la noche. Para Messi, en cambio, fue una reacción que empañó una jornada en la que esperaba liderar a su equipo hacia una victoria importante en el comienzo de los playoffs.

PESADILLA PARA INTER MIAMI