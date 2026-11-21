Lionel Messi perdió los estribos en una noche para el olvido. El astro argentino protagonizó una polémica agresión contra el chileno Gonzalo Tapia y recibió una tarjeta amarilla durante la contundente derrota por 3-0 del Inter Miami ante Columbus Crew, en el primer partido de la serie de playoffs de la Major League Soccer (MLS).
El vigente campeón del fútbol estadounidense sufrió un duro golpe en su propio estadio, el Nu Stadium, y ahora está contra las cuerdas en la lucha por avanzar a la siguiente ronda. La derrota fue todavía más dolorosa por la manera en que se produjo: los visitantes dominaron los momentos decisivos, aprovecharon sus oportunidades y dejaron al equipo de las estrellas con muchas dudas de cara a la revancha.
Pero más allá del resultado, todas las miradas también se dirigieron hacia Messi, quien protagonizó un episodio de tensión con Tapia cuando el encuentro llegaba al descanso. El argentino reaccionó de mala manera ante una acción del delantero chileno y terminó lanzándole el balón directamente al rostro.
El episodio ocurrió en los últimos instantes de la primera parte, cuando Columbus Crew ya ganaba 1-0 gracias a un penal convertido por Gonzalo Tapia.
Messi se disponía a ejecutar un saque de banda cuando el delantero chileno intervino para obstaculizar la acción. La situación provocó el enfado del argentino, que respondió lanzándole el balón al rostro de su adversario.
Tapia recibió el impacto y cayó al césped, mientras los futbolistas de ambos equipos quedaron atentos a lo sucedido. La acción rápidamente elevó la tensión sobre el terreno de juego y dejó al capitán del Inter Miami en el centro de la controversia.
El árbitro decidió mostrar tarjeta amarilla a los dos protagonistas. De esta manera, Messi evitó la expulsión, pese a que su reacción generó cuestionamientos por la forma en que respondió a la provocación del futbolista rival.
La jugada llamó todavía más la atención porque Tapia había sido precisamente el encargado de adelantar a Columbus Crew en el marcador. El chileno estaba firmando una actuación destacada y terminó convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de la noche.
Para Messi, en cambio, fue una reacción que empañó una jornada en la que esperaba liderar a su equipo hacia una victoria importante en el comienzo de los playoffs.
PESADILLA PARA INTER MIAMI
El partido comenzó cuesta arriba para el conjunto de Florida. Apenas al minuto nueve, Gonzalo Tapia convirtió desde el punto penal y puso en ventaja a Columbus Crew, que aprovechó una acción dentro del área para tomar el control del marcador.
El Inter Miami intentó reaccionar y tuvo oportunidades para encontrar el empate. Messi dispuso de ocasiones importantes, pero se encontró con un inspirado Patrick Schulte, quien respondió con varias intervenciones para mantener su portería a salvo.
La situación se complicó todavía más para los locales al minuto 36, cuando el defensor argentino Gonzalo Luján fue expulsado tras recibir su segunda tarjeta amarilla. El equipo de Messi tuvo que afrontar el resto del compromiso con diez futbolistas, una desventaja que terminó pesando en el desarrollo del encuentro.
Columbus Crew aprovechó los espacios y encontró el segundo tanto al minuto 52, cuando Taha Habroune amplió la diferencia con una buena definición.
Seis minutos después, al 58, Tapia volvió a aparecer para completar su doblete y establecer el 3-0 definitivo. El delantero chileno aprovechó una nueva oportunidad frente a la portería de Dayne St. Clair y terminó de sentenciar una noche memorable para el conjunto visitante.
El Inter Miami no encontró respuestas para revertir el marcador y terminó sufriendo una derrota contundente en el inicio de la serie. La diferencia de tres goles refleja el golpe recibido por el vigente campeón, que ahora necesita una reacción inmediata para continuar defendiendo su corona.
El panorama es complicado, pero el Inter Miami todavía tiene posibilidades de mantenerse con vida en los playoffs. Al tratarse de una serie al mejor de tres partidos, el conjunto de Florida necesita ganar el segundo encuentro para igualar la eliminatoria y forzar un tercer compromiso decisivo.
La revancha está programada para el viernes 27 de noviembre en la cancha de Columbus Crew. Una nueva victoria del equipo local significaría la eliminación del Inter Miami, mientras que un triunfo de los visitantes permitiría que la serie continuara.