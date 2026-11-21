Valle, Honduras. El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, anunció este sábado que impulsará reformas para fortalecer y agilizar la emisión de licencias de conducir en los 18 departamentos del país, con el objetivo de acercar el servicio a los ciudadanos y evitar que deban trasladarse para realizar el trámite.

Tomás Zambrano consideró que la suspensión del servicio es momentánea y aseguró que desde el Legislativo promoverán un proceso rápido, expedito y libre de corrupción para otorgar licencias a conductores de motocicletas, vehículos particulares y transporte pesado, incluidos quienes tramitan el documento por primera vez.

El titular del Congreso cuestionó que algunos ciudadanos deban pagar entre 5,000 y 7,000 lempiras para obtener una licencia y sostuvo que el servicio debe prestarse de manera accesible, sin cobros irregulares ni demoras que impidan a la población circular con sus documentos en regla.

El funcionario también advirtió sobre la cantidad de motociclistas que conducen sin licencia. Según un dato que mencionó, en Honduras circulan cerca de 1.5 millones de motocicletas, pero solo unas 300,000 tendrían conductores con el documento, por lo que más de un millón de personas estarían manejando sin esa autorización.

Zambrano relacionó esta situación con la necesidad de regular la circulación de motocicletas y atender los accidentes de tránsito en los que participan estos vehículos. Afirmó que la población debe contar con un mecanismo cercano y eficiente para obtener su licencia en el departamento donde reside.