"El que paga, pasa": Hasta L14 mil por licencias cobran policías de Tránsito en Choluteca

Choluteca, Honduras.

Cabe mencionar que, actualmente, las personas que no saben leer ni escribir no pueden acceder al proceso para obtener la licencia de conducir.

Los precios van desde 4,800 lempiras por una licencia de conducir motocicleta, válida por cinco años; 5,800 lempiras por una de vehículo liviano con la misma vigencia, y hasta 14,000 lempiras para personas que no saben leer ni escribir, bajo las mismas condiciones.

Los exámenes salen en segundos, omiten las charlas y el documento se entrega en minutos, incluso a personas que jamás han tocado un volante y que no saben leer ni escribir. Además, el pago se recibe en el interior de las instalaciones, a plena luz del día y a la vista y paciencia de altos mandos.

Ahora, estos agentes policiales no se conforman con traficar licencias sin exámenes necesarios. Llaman a su negocio “licencias exprés” y operan con estructura, velocidad y descaro.

No es la primera vez que se destapa el negocio sucio de las licencias en Honduras. EL HERALDO Plus ya había identificado a dos redes que operaban en Siguatepeque y Tegucigalpa.

- “Más o menos. He tenido algunos percances cuando me paso de copas, pero sí le hago medio, medio”, respondió el cliente, un periodista encubierto de LA PRENSA Premium.

Policía de Tránsito: “Ahí sí no puedo, de ahí tengo que pagarle los exámenes a esta doña que son 1,175, póngale la pluma cuánto queda para varios allá adentro, no sale, además se lo digo así pelado porque yo soy pelado: Nadie le va a ofrecer esta ganga, ahora esos manes (haciendo referencias a otras redes de corrupción que operan en el interior de la DNVT) lo que están haciendo es que entregan licencias, pero falsas y las de nosotros sí aparecen en el sistema si lo detienen a usted”.

Periodista encubierto: “Hijole, no creo que los ajuste. Dejémoslo en 5 mil lempiras todo, vaya”.

“Buenas tardes. Me comentó (se omite el nombre). Vea, lo que nosotros ofrecemos es el documento en menos de cinco minutos, usted no tiene que hacer nada, solo entrar a tomarse la foto y recibir su licencia”, ofreció.

No habían pasado ni dos minutos, cuando un policía llegó (las oficinas de la DNVT quedan frente a las clínicas psicológicas).

- Hola, tita. Me dijeron que aquí podía obtener mi licencia al bajo bajo, ¿sabe quién me puede ayudar?, susurró el periodista encubierto a una mujer encargada, que estaba sentada al otro lado de un escritorio.

“Pero aquí entre nos ¿usted sabe manejar?”, preguntó sonriente el policía mientras esperaba la impresión de los exámenes.

- “Pues la verdad más o menos. He tenido algunos percances cuando me paso de copas, pero sí le hago medio, medio”, dijo entre risas el periodista.

- “No le pare bola. Aquí el que paga, pasa el examen y le damos la licencia en menos de 5 minutos, eso es lo novedoso me entiende, que no hacemos perder tiempo al cliente como otros aprovechados que además que cobran caro dan cosas que no son derechas”, agregó el uniformado.

Posteriormente, instruyó al periodista para que ingresara a las instalaciones, donde otro policía lo esperaba para continuar con el trámite.