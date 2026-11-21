Yoro, Honduras. Tres presuntos integrantes del denominado Cártel del Diablo fueron abatidos durante un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en Yoro, en el marco de un operativo contra esa estructura criminal.

Más de 200 efectivos de las fuerzas de seguridad participan en un operativo en las zonas montañosas y de difícil acceso de Yoro para localizar a Esteban Ferrera Rodas, alias "El Diablo", señalado por las autoridades como presunto líder del denominado Cártel del Diablo.

Durante las operaciones, la Policía Militar confirmó el hallazgo de una cueva que presuntamente era utilizada como refugio por integrantes de esa estructura criminal. El despliegue tiene como objetivo ubicar a Ferrera Rodas y avanzar en las acciones contra la organización.

El operativo se desarrolla después de los cuatro ataques armados registrados el 18 de noviembre en las comunidades de Pacayal y Vallecillos, municipio de Yorito, donde murieron 12 personas. La Secretaría de Seguridad atribuye esos hechos al Cártel del Diablo, mientras continúan las investigaciones.