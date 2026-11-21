Yoro, Honduras. Tres presuntos integrantes del denominado Cártel del Diablo fueron abatidos durante un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en Yoro, en el marco de un operativo contra esa estructura criminal.
Más de 200 efectivos de las fuerzas de seguridad participan en un operativo en las zonas montañosas y de difícil acceso de Yoro para localizar a Esteban Ferrera Rodas, alias "El Diablo", señalado por las autoridades como presunto líder del denominado Cártel del Diablo.
Durante las operaciones, la Policía Militar confirmó el hallazgo de una cueva que presuntamente era utilizada como refugio por integrantes de esa estructura criminal. El despliegue tiene como objetivo ubicar a Ferrera Rodas y avanzar en las acciones contra la organización.
El operativo se desarrolla después de los cuatro ataques armados registrados el 18 de noviembre en las comunidades de Pacayal y Vallecillos, municipio de Yorito, donde murieron 12 personas. La Secretaría de Seguridad atribuye esos hechos al Cártel del Diablo, mientras continúan las investigaciones.
Allanamientos en Yorito
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) de San Pedro Sula, ejecutó siete allanamientos de morada en el municipio de Yorito, Yoro, como parte de las investigaciones por los doce asesinatos registrados el 18 de noviembre de 2026 en el caserío El Pacayal.
Las diligencias se realizaron con autorización judicial y en coordinación con la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). Los equipos buscan inspeccionar y decomisar dispositivos de almacenamiento, cámaras de seguridad, grabadores de video digital (DVR) y otros aparatos electrónicos que puedan aportar información para esclarecer los crímenes.
De acuerdo con el Ministerio Público, las investigaciones enfrentan dificultades para obtener información de los pobladores debido al temor que prevalece en la zona por la presencia e influencia de una estructura criminal. Los registros buscan reunir evidencias que permitan avanzar en el esclarecimiento de los doce homicidios.