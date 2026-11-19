Además de conocerse los primeros detalles del asesinato de la regidora y su familia, la Policía recibió otros reportes procedentes de la aldea Vallecillos, donde había comenzado la secuencia criminal.Las autoridades desplazaron más elementos de la <b>Unidad Departamental de Policía (Udep) 18 de Yoro</b>, quienes terminaron por confirmar cuatro masacres con un saldo de tres víctimas en cada escena, para un total de 12.Un parte policial establece que, según la versión de los vecinos del sector de Vallecillos, alrededor de las 2:00 de la madrugada se escucharon detonaciones relacionadas con otro de los ataques.Se trataba del ataque armado contra <b>Esthela Pérez Murillo</b>, de 53 años, y sus hijos, <b>Rony José Pérez Pérez y Marvin José Pérez Pérez</b>, ambos de 23 años.De acuerdo con la versión policial, tras el hecho, los pobladores esperaron a que amaneciera y encontraron a las tres personas sin vida.Los vecinos informaron que varias personas sospechosas ingresaron a la vivienda, mientras otras se quedaron afuera. La calma tras este crimen duró poco: rápidamente se confirmó otra masacre de tres en Vallecillos.El reporte establece que, al llegar al lugar, los agentes recibieron los testimonios de vecinos y familiares de las víctimas, quienes narraron que todo sucedió alrededor de las 2:30 de la madrugada.Las víctimas fueron identificadas como<b> Clara Mejía</b>, quien se desempeñaba como aseadora de la alcaldía municipal; su esposo, <b>Elmer Israel Olvera González</b>, de 37 años; y su hijo, <b>Edras Olvera Mejía</b>.En tanto, en el ataque que dio inicio a la secuencia criminal perdieron la vida <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/fotogalerias/sucesos/lurvin-nunez-hijo-victimas-hechos-violentos-yorito-yoro-LP32683668" target="_blank">Lurvin Núñez; su madre, Alejandra Martínez; y su hijo, un menor de entre cinco y seis años</a>. Los cuerpos de los tres familiares quedaron en un campo de fútbol de la aldea.