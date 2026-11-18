Tegucigalpa, Honduras. El presidente Nasry Asfura condenó este miércoles la masacre que dejó al menos 12 personas muertas en el municipio de Yorito, departamento de Yoro, y anunció que ordenó intensificar de inmediato los operativos de seguridad en la zona para identificar y capturar a los responsables. A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario aseguró que el crimen no quedará impune y señaló que las instrucciones fueron giradas en cumplimiento de los acuerdos adoptados durante la reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, realizada este miércoles. “Condenamos con absoluta firmeza la masacre ocurrida hoy en Yoro, que ha cobrado la vida de 12 hondureños. Este crimen atroz no quedará impune”, escribió Asfura.

El gobernante indicó que las autoridades deberán localizar a todos los involucrados y ponerlos a disposición de la justicia. Además, aseguró que su administración enfrentará estos hechos “con toda la fuerza del Estado” y que no habrá tolerancia frente a quienes atenten contra la vida de los hondureños. “Mis oraciones están con las familias de las víctimas. Dios bendiga a Honduras”, agregó el presidente, al expresar sus condolencias a los familiares de las personas asesinadas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Condenamos con absoluta firmeza la masacre ocurrida hoy en Yoro, que ha cobrado la vida de 12 hondureños. Este crimen atroz no quedara impune.En cumplimiento de lo acordado en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad el día de hoy, ordene intensificar de inmediato los operativos de seguridad en la zona, identificar y capturar a todos los responsables y llevarlos ante la justicia. No habrá tolerancia ni impunidad frente a quienes atentan contra la vida de los hondureños.Vamos a enfrentar el crimen con toda la fuerza del Estado. La violencia no puede ni va a imponerse en Honduras.Mis oraciones están con las familias de las víctimas.Dios bendiga a Honduras. — Nasry J. Asfura Z. (@TitoAsfuraPHN) November 19, 2026

Cuatro ataques dejaron 12 víctimas

Los hechos violentos ocurrieron durante la madrugada de este miércoles en cuatro escenarios de las comunidades de Vallecillo y Pacayales, en el municipio de Yorito. De acuerdo con los reportes preliminares de la Policía Nacional, nueve personas fueron asesinadas en tres ataques registrados en Vallecillo, mientras que otras tres murieron en Pacayales.