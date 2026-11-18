Las cuatro masacres más recientes en <b>Yoro</b>, que dejaron 12 personas fallecidas y son atribuidas al denominado <b>Cartel del Diablo</b>, reflejan la <b>violencia</b> y la criminalidad que azotan a este departamento, donde la situación se ha agravado durante 2026 en comparación con el año anterior.LA PRENSA Premium analizó las cifras de <b>homicidios</b> del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) correspondientes al período de enero a octubre de 2025 y 2026. Durante los primeros diez meses de 2025, Yoro registró 195 homicidios, mientras que en el mismo período de 2026 la cifra ascendió a 252, lo que representa un incremento de casi el 30%.