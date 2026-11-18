San Pedro Sula, Honduras

Las cuatro masacres más recientes en Yoro, que dejaron 12 personas fallecidas y son atribuidas al denominado Cartel del Diablo, reflejan la violencia y la criminalidad que azotan a este departamento, donde la situación se ha agravado durante 2026 en comparación con el año anterior. LA PRENSA Premium analizó las cifras de homicidios del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) correspondientes al período de enero a octubre de 2025 y 2026. Durante los primeros diez meses de 2025, Yoro registró 195 homicidios, mientras que en el mismo período de 2026 la cifra ascendió a 252, lo que representa un incremento de casi el 30%.

Departamento violento

Además, Yoro es el tercer departamento con más homicidios acumulados nivel nacional, superado solo por Cortés, con 298, y Francisco Morazán (325). Asimismo, los datos lo posicionan como el tercer departamento que experimentó un mayor incremento de este tipo de muertes. También llama la atención que 2025 Olancho se posicionaba como el tercer departamento con más homicidios, pero en este año terminó siendo desplazado por Yoro.

Peligro en municipios de Yoro

Un análisis más detallado revela que en El Progreso es donde más aumentaron los homicidios, pasando de 35 a 61. En otras palabras, 26 decesos más en el mismo período de tiempo, significando en términos porcentuales un incremento del 74%. Olanchito contabilizó 18 homicidios más que equivalen a un alza de 38%. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Resulta llamativo que en Victoria, Sulaco y Yorito, municipios donde opera el Cartel del Diablo, los homicidios hayan incrementado en más de un 50%. Yorito tuvo un aumento del 200% al pasar de cuatro a 13 homicidios; en Victoria subió un 180% al pasar de cinco a 14 muertes; y en Sulaco subió un 62% al pasar de 13 a 21. En contraste, solo en Morazán, Yoro y El Negrito disminuyeron los homicidios, mientras que en Santa Rita se registraron ocho muertes en ambos períodos.

Yoro con la mayor tasa de homicidios en Honduras

Yoro tiene una tasa parcial de homicidios por cada 100 mil habitantes de 37.1 (hasta octubre), siendo la más alta a nivel nacional. Incluso, supera la tasa a nivel nacional, la cual asciende a 21.1. Entre enero y octubre de 2025, la tasa de Yoro fue de 28.7 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo cual significa un aumento de 8.4 puntos. Para ese entonces, le superaban Copán, con 28.9, Olancho (32.2) y Colón (38.3).

Sulaco, Yorito y Victoria con las tasas más altas

Por otro lado, Sulaco ostenta la tasa parcial más alta para ambos años. Entre 2025 se situó en 5.9 y para 2026 subió a 9.6. De igual forma, destaca el aumento en Yorito, al pasar de una tasa 1.5 a 5, lo cual significa un aumento de 3.4 puntos. Otro municipio que llamó la atención su tasa de homicidios fue Victoria, al pasar de 1.2 a 3.4 homicidios, representando un aumento de 2.2 puntos.

Masacres someten a Yoro

LA PRENSA Premium hizo un conteo de masacres ocurridas en lo que va de 2026 a partir de reportes de prensa, sumando hasta este miércoles 33 homicidios múltiples que han acabado con la vida de unas 132 personas. El departamento que más ha registrado estos crímenes es justamente Yoro, con 12 masacres desde enero. No solo es el departamento con más registros de estos hechos violentos, sino también el que acumula más víctimas con 44 fallecidos.

Víctimas en masacres en Yoro

Las 12 masacres muertes se distribuyeron en seis municipios: Yoro, El Progreso, Olanchito, Sulaco, Victoria y Yorito. Yorito alcanzó el mayor número de homicidios múltiples con los últimos cuatro ataques ocurridos en las comunidades de Payacal y Vallecillo, posicionándose a su vez en el municipio con más víctimas en este tipo de hechos. En el caso de Sulaco, dos masacres dejaron 10 víctimas mortales. El mismo número de hechos ocurrió en Olanchito y El Progreso, registrándose nueve y siete víctimas respectivamente. Cabe aclarar que el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) informó que ellos registran 138 víctimas en 33 masacres.