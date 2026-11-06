Revelan los graves delitos que habrían cometido ligados al Cartel del Diablo

San Pedro Sula. El expediente investigativo sobre la captura de 22 presuntos integrantes del Cartel del Diablo los vincula con seis delitos, entre ellos el de asesinato tras la muerte de ocho personas. La mañana del jueves 5 de noviembre llegaron al juzgado de San Pedro Sula Cortés, Olvin Murillo Escoto, Hugo Ramos Escobar, Mario Mejía Posadas, Selvin Mejía Irías, Carlos Medina Arteaga, Luís Galindo Velásquez, Jorge Galindo Hernández, Iván López Montes, Mario Martínez Tomé, José Alcides Dubón y Selvin Palma Rodríguez, así como Wilmer Estrada Hernández, Yostin Cruz Dubón, Edwin Banegas Velásquez, Norman Urbina Rosales, Andrea Reconco Pino, Santos Cruz Tomé, Andy Chacón Palma, Bessy Mejía Posadas, Óscar Hernández Escoto, José Alexander Velásquez y Marlin Olinda Pino Romero con el fin de comparecer a su audiencia de declaración de imputado, acusados del delito de asociación terrorista.

La jueza que conoció la causa determinó imponer la medida cautelar de detención judicial y remitirlos a la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social y al Centro Penitenciario de Támara, Francisco Morazán. La audiencia inicial será el martes 10 de noviembre a las 9:00 am. Sobre todos ellos pendían órdenes de captura emitidas el pasado 20 de octubre, las cuales fueron ejecutadas la mañana del miércoles 4 de noviembre en los municipios de Yorito, Sulaco y Victoria, en Yoro.

Delitos imputados

El expediente judicial indica que a los primeros ocho acusados, además de asociación terrorista, se les imputó los delitos de asesinato, femicidio, extorsión y asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de seis víctimas y testigos protegidos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Según la investigacion del Ministerio Público, uno de los hechos vinculado a los ocho acusados ocurrió el 24 de noviembre de 2024, donde habrían atacado a balazos a una persona en la Plaza Codornices, en Sulaco. Por este hecho, se les imputa el delito de tentativa de homicidio.

El delito de extorsión, habría ocurrido en 2025, cuando exigieron 50,000 lempiras mensuales a una persona. En cuanto a los delitos de asesinato y femicidio, indica el expediente, ocurrieron en tres hechos distintos. Uno el 6 de agosto de 2025, donde perdió la vida Víctor Cálix Montes y Edgard Montes Berrios. El segundo, el 20 de diciembre de ese mismo año, ejecutaron un ataque armado donde murieron Daniel Pavón Varela, Michelle Torres Trejo y Daniel Hernández Hernández. El tercero, se trataría del femicidio de Flor Matute Munguía, a quien privaron de su libertad, la torturaron y la decapitaron. Este hecho ocurrió el 6 de abril.