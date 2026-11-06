  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · San Pedro en Fotos

Así es el parque ecológico de Stibys: tiene más de 400 árboles y áreas recreativas

El parque ecológico de la colonia Stibys cuenta con más de 400 árboles, juegos infantiles, mesas y espacios recreativos. Ante oposición, municipalidad anunció que parque ya no se hará

  • Actualizado: 06 de noviembre de 2026 a las 06:00 -
  • Laura Amaya
Así es el parque ecológico de Stibys: tiene más de 400 árboles y áreas recreativas
1 de 10
Leer el artículo

El parque ecológico de la colonia Stibys, en el sector noroeste de San Pedro Sula, cuenta con amplias áreas verdes y espacios de recreación. Los vecinos colocaron carteles con mensajes de "No a la deforestación" para expresar su rechazo a la tala de árboles y pedir la conservación del bosque.

 Foto: Héctor Paz/LA PRENSA
Así es el parque ecológico de Stibys: tiene más de 400 árboles y áreas recreativas
2 de 10
Leer el artículo

Según información brindada al equipo periodístico de Diario LA PRENSA, los vecinos mantienen un grupo de voluntarios que realiza jornadas de limpieza y mantenimiento del parque ecológico durante los fines de semana, con el propósito de conservar en buenas condiciones este espacio natural.

 Foto: Héctor Paz/LA PRENSA
Así es el parque ecológico de Stibys: tiene más de 400 árboles y áreas recreativas
3 de 10
Leer el artículo

El parque cuenta con mesas y espacios de descanso donde las familias pueden compartir y disfrutar del entorno natural. Los vecinos también organizan actividades comunitarias en fechas especiales, como la celebración del Día del Niño y otras festividades que reúnen a los habitantes de la colonia.

 Foto: Héctor Paz/LA PRENSA
Así es el parque ecológico de Stibys: tiene más de 400 árboles y áreas recreativas
4 de 10
Leer el artículo

Durante la temporada navideña, los vecinos decoran y acondicionan el parque para recibir a las familias que llegan a compartir y disfrutar de un ambiente festivo en este espacio de convivencia comunitaria.

 Foto: Héctor Paz/LA PRENSA
Así es el parque ecológico de Stibys: tiene más de 400 árboles y áreas recreativas
5 de 10
Leer el artículo

​​​​​El parque dispone de juegos infantiles para que los más pequeños de la casa disfruten de momentos de diversión y recreación al aire libre junto a sus familias.

 Foto: Héctor Paz/LA PRENSA
Así es el parque ecológico de Stibys: tiene más de 400 árboles y áreas recreativas
6 de 10
Leer el artículo

La creatividad de los vecinos también está presente en el parque, donde instalaron espacios de descanso, entre ellos una silla con forma de mano, para que los visitantes puedan sentarse, conversar y disfrutar del entorno natural.

 Foto: Héctor Paz/LA PRENSA
Así es el parque ecológico de Stibys: tiene más de 400 árboles y áreas recreativas
7 de 10
Leer el artículo

Las diferentes atracciones del parque han sido instaladas por los propios habitantes y están disponibles para el disfrute de vecinos y familiares. El espacio también cuenta con varios juegos infantiles para la recreación de los más pequeños.

 Foto: Héctor Paz/LA PRENSA
Así es el parque ecológico de Stibys: tiene más de 400 árboles y áreas recreativas
8 de 10
Leer el artículo

En las últimas semanas, la tensión entre los habitantes y las autoridades municipales ha aumentado. Los vecinos manifestaron su inconformidad por la tala de al menos 20 árboles, al asegurar que esta intervención no estaba contemplada en la propuesta inicial de remodelación del parque. La situación generó preocupación entre los pobladores, quienes exigen proteger los árboles que han cuidado durante años.

 Foto: Héctor Paz/LA PRENSA
Así es el parque ecológico de Stibys: tiene más de 400 árboles y áreas recreativas
9 de 10
Leer el artículo

El conflicto continuó con la llegada de empleados municipales que retiraron los portones y las trancas que controlaban el acceso a algunas calles del sector. Esta acción generó nuevas molestias entre los habitantes, quienes denunciaron el retiro de las estructuras y lo relacionaron con su oposición al proyecto de remodelación del parque.

 Foto: Héctor Paz/LA PRENSA
Así es el parque ecológico de Stibys: tiene más de 400 árboles y áreas recreativas
10 de 10
Leer el artículo

La situación llevó a los vecinos a colocar piedras en la entrada principal del sector para impedir el ingreso de la maquinaria enviada por la Municipalidad y evitar que comenzaran los trabajos de remodelación en el parque ecológico.

 Foto: Héctor Paz/LA PRENSA
Cargar más fotos