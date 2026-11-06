Así es el parque ecológico de Stibys: tiene más de 400 árboles y áreas recreativas

En las últimas semanas, la tensión entre los habitantes y las autoridades municipales ha aumentado. Los vecinos manifestaron su inconformidad por la tala de al menos 20 árboles, al asegurar que esta intervención no estaba contemplada en la propuesta inicial de remodelación del parque. La situación generó preocupación entre los pobladores, quienes exigen proteger los árboles que han cuidado durante años.