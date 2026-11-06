Así es el parque ecológico de Stibys: tiene más de 400 árboles y áreas recreativas

El parque ecológico de la colonia Stibys, en el sector noroeste de San Pedro Sula, cuenta con amplias áreas verdes y espacios de recreación. Los vecinos colocaron carteles con mensajes de "No a la deforestación" para expresar su rechazo a la tala de árboles y pedir la conservación del bosque.
Según información brindada al equipo periodístico de Diario LA PRENSA, los vecinos mantienen un grupo de voluntarios que realiza jornadas de limpieza y mantenimiento del parque ecológico durante los fines de semana, con el propósito de conservar en buenas condiciones este espacio natural.
El parque cuenta con mesas y espacios de descanso donde las familias pueden compartir y disfrutar del entorno natural. Los vecinos también organizan actividades comunitarias en fechas especiales, como la celebración del Día del Niño y otras festividades que reúnen a los habitantes de la colonia.
Durante la temporada navideña, los vecinos decoran y acondicionan el parque para recibir a las familias que llegan a compartir y disfrutar de un ambiente festivo en este espacio de convivencia comunitaria.
El parque dispone de juegos infantiles para que los más pequeños de la casa disfruten de momentos de diversión y recreación al aire libre junto a sus familias.
La creatividad de los vecinos también está presente en el parque, donde instalaron espacios de descanso, entre ellos una silla con forma de mano, para que los visitantes puedan sentarse, conversar y disfrutar del entorno natural.
Las diferentes atracciones del parque han sido instaladas por los propios habitantes y están disponibles para el disfrute de vecinos y familiares. El espacio también cuenta con varios juegos infantiles para la recreación de los más pequeños.
En las últimas semanas, la tensión entre los habitantes y las autoridades municipales ha aumentado. Los vecinos manifestaron su inconformidad por la tala de al menos 20 árboles, al asegurar que esta intervención no estaba contemplada en la propuesta inicial de remodelación del parque. La situación generó preocupación entre los pobladores, quienes exigen proteger los árboles que han cuidado durante años.
El conflicto continuó con la llegada de empleados municipales que retiraron los portones y las trancas que controlaban el acceso a algunas calles del sector. Esta acción generó nuevas molestias entre los habitantes, quienes denunciaron el retiro de las estructuras y lo relacionaron con su oposición al proyecto de remodelación del parque.
La situación llevó a los vecinos a colocar piedras en la entrada principal del sector para impedir el ingreso de la maquinaria enviada por la Municipalidad y evitar que comenzaran los trabajos de remodelación en el parque ecológico.