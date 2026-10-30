Entre proyectos educativos y cuestionamientos: así fue la gestión de Ivette Arely Argueta

La exministra de Educación, Ivette Arely Argueta Padilla, desarrolló una agenda de trabajo en la zona norte de Honduras, donde participó en diferentes actividades orientadas al fortalecimiento de la infraestructura escolar, la educación técnica y las oportunidades de formación para los estudiantes.
Ivette Arely Argueta participó en la Cumbre Educativa 2026, donde se presentaron proyectos estudiantiles y se abordó la revisión de los currículos de educación técnica. Durante el encuentro destacó la importancia de actualizar los programas de formación profesional.
Durante la administración de Argueta se realizaron despidos en el sistema educativo, tanto en centros escolares como en oficinas administrativas y direcciones departamentales. La entonces ministra defendió las separaciones y aseguró que respondían a un proceso de reorganización administrativa y revisión de plazas.
Durante su administración, Arely Argueta gestionó una donación de mobiliario y materiales didácticos procedentes de Estados Unidos. Como resultado de estas gestiones, llegaron a San Pedro Sula 22 contenedores con equipo destinado a fortalecer los centros educativos de Cortés, Yoro y Santa Bárbara.
La entonces ministra de Educación llegó a San Pedro Sula para oficializar la entrega del mobiliario donado por Estados Unidos, en un acto junto a representantes del Comando Sur estadounidense, las Fuerzas Armadas de Honduras, la gobernadora de Cortés, Karla Estévez, y el director departamental de Educación, Rafael Rodríguez.
Ivette Arely Argueta también oficializó la transformación del Instituto Primero de Mayo en instituto técnico, junto con el director departamental de Educación de Cortés, Rafael Rodríguez. Además, participó en la entrega de mobiliario donado por el Gobierno de Estados Unidos para fortalecer la formación académica y técnica de los estudiantes.
El Instituto Primero de Mayo, ubicado en San Pedro Sula, cuenta con más de 2,500 estudiantes. Según las autoridades del centro educativo, la visita de la entonces ministra de Educación, Arely Argueta, representó un acontecimiento importante para la institución, ya que desde hacía más de 35 años no recibía la visita de un titular de esa dependencia.
En sus gestiones para la educación, Argueta también participó en la entrega de documentos legales que acreditan la propiedad de terrenos donde funcionan centros educativos de Cortés. La actividad contó con la presencia de autoridades de la Dirección Departamental de Educación y del Instituto de la Propiedad (IP). Los títulos fueron entregados por el director de esta institución, Luis Alberto Torres, como parte del proceso de legalización de los predios escolares.
Arely Argueta impulsó el proceso de legalización de terrenos escolares, cuyos documentos permitirán a los centros educativos acreditar la propiedad de sus predios y gestionar proyectos de construcción, ampliación y mejoramiento de sus instalaciones con fondos nacionales e internacionales.
Sin embargo, su gestión también estuvo marcada por cuestionamientos de las organizaciones magisteriales debido a las desvinculaciones de personal en centros educativos y dependencias del sistema educativo.
Docentes cuestionaron su ausencia durante las negociaciones para establecer el reajuste salarial del magisterio. Representantes del gremio consideraban que la ahora exministra debía asumir un papel más activo en la búsqueda de acuerdos orientados a garantizar mejores condiciones laborales para los maestros.