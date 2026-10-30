Entre proyectos educativos y cuestionamientos: así fue la gestión de Ivette Arely Argueta

En sus gestiones para la educación, Argueta también participó en la entrega de documentos legales que acreditan la propiedad de terrenos donde funcionan centros educativos de Cortés. La actividad contó con la presencia de autoridades de la Dirección Departamental de Educación y del Instituto de la Propiedad (IP). Los títulos fueron entregados por el director de esta institución, Luis Alberto Torres, como parte del proceso de legalización de los predios escolares.