Reanudan obras: En esta fecha serán finalizados y habilitados los puentes de Las Brisas

Después de 16 meses han pasado desde que colapsó uno de los puentes gemelos de Las Brisas y aún no se ha terminado el proyecto pese a que fue declarada una urgencia vial corporativa. La buena noticia es que los trabajos se reanudaron.
El puente del lado oeste colapsó la mañana del 27 de junio del 2025 en plena Feria Juniana. Por decisión municipal se cerró el paso y se procedió a demoler el puente colapsado y reparar el que quedó en pie.
La municipalidad realizó una licitación privada para reparar el puente del lado este, que fue adjudicada a la empresa William y Molina por un monto de 31 millones de lempiras, incluyendo la demolición del puente oeste, que fue el que colapsó.
El director de Infraestructura Municipal, Fredy Tábora, explicó que el puente de Las Brisas se retrasó porque inicialmente la cimentación iba con pilotes fundidos en sitio, pero no se pudo fundir, y por ello se cambió el diseño y era necesario hincar pilotes. La grúa es muy alta, y para utilizarla se tuvieron que mover los cables de alta tensión, eso retrasó el proyecto.
Se realizaron las movimientos de los cables de alta tensión y se reanudaron lo trabajos. Luis Beltrán, gerente de infraestructura, dijo que se trabaja en el descabezado de 24 pilotes, se está achicando el agua del río para seguir con limpieza. Aclaran que esperan que las lluvias aguas arriba no hagan daños o mayores inflitraciones.
Los vecinos de las colonias cercanas, conductores y peatones han denunciado la lentitud en el proyecto y piden a las autoridades agilizar los trabajos pues es un tramo con bastante tráfico.
Los encargados del proyecto explican que los cambios en el diseño y la reubicación de los cables de alta tensión generaron un retraso de más de cinco meses en el proyecto de construcción del puente gemelo este de Las Brisas.
Por los retrasos mencionados no se ha logrado finalizar el proyecto en los tiempos acordados, pero la intención es habilitarlo en diciembre como regalo de Navidad para los sampedranos que llevan meses esperando.
Finalizarlo y habilitarlo en diciembre es el nuevo compromiso de los encargados para terminar uno de los puentes gemelos de Las Brisas.
Los pobladores del sector esperan que avancen los trabajos del puente en construcción y que la SIT cumpla el compromiso de construir el puente gemelo, para dar respuesta a una ciudad que tiene serios problemas de congestión.
Los pobladores también piden a la Policía Nacional más presencia policial pues en este sector están ocurriendo asaltos y accidentes.
Los encargados piden precaución mientras los pobladores solicitan una verdadera señalización para evitar incidentes mientras se siguen los trabajos.