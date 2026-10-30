Reanudan obras: En esta fecha serán finalizados y habilitados los puentes de Las Brisas

El director de Infraestructura Municipal, Fredy Tábora, explicó que el puente de Las Brisas se retrasó porque inicialmente la cimentación iba con pilotes fundidos en sitio, pero no se pudo fundir, y por ello se cambió el diseño y era necesario hincar pilotes. La grúa es muy alta, y para utilizarla se tuvieron que mover los cables de alta tensión, eso retrasó el proyecto.