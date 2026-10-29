Cristiano Ronaldo le deja dardo a Messi tras ganarle "Balón de Oro especial"

Cristiano Ronaldo vuelve a estar en el centro del debate futbolístico después de conquistar el denominado “Balón de Oro de todos los tiempos”, una votación virtual en la que superó a Lionel Messi y se llevó los reflectores por encima de otras grandes figuras del fútbol mundial.
Más allá de esta distinción simbólica, Cristiano Ronaldo cuenta con una trayectoria que lo coloca entre los futbolistas más laureados de la historia.
El portugués ha ganado cinco Balones de Oro oficiales, un reconocimiento que conquistó gracias a sus actuaciones individuales y su protagonismo en equipos de primer nivel.
A lo largo de las últimos años, Messi y Cristiano Ronaldo han mantenido un alto nivel en el fútbol.
La trayectoria de Cristiano Ronaldo comenzó a adquirir dimensión internacional en el Sporting de Lisboa, club en el que llamó la atención por su talento y sus condiciones físicas. Su salto al Manchester United en 2003, bajo la dirección de Alex Ferguson, representó el inicio de una carrera que lo llevaría a dominar el fútbol europeo durante más de dos décadas.
Cristiano Ronaldo vuelve a imponerse a Lionel Messi en una votación que ha desatado el debate entre los aficionados al fútbol. El astro portugués se quedó con el denominado BOAT (Ballon d’Or of All Time), o Balón de Oro de todos los tiempos, una elección virtual que enfrentó algunas de las mejores temporadas de las grandes leyendas del balompié y que colocó al delantero del Manchester United de 2008 por encima de la histórica campaña de Messi en 2012.
El resultado ha provocado numerosas reacciones en las redes sociales, donde los seguidores de ambos futbolistas mantienen una de las discusiones más intensas que ha conocido el deporte.
Cristiano Ronaldo terminó en lo más alto de esta votación, mientras que el argentino Leo Messi quedó por detrás en una comparación que revive los años en los que ambos dominaron los premios individuales y protagonizaron una rivalidad extraordinaria.
La elección puso frente a frente dos temporadas que marcaron la historia del fútbol moderno. Por un lado, el Cristiano Ronaldo de 2008, cuando vestía la camiseta del Manchester United y comenzaba a consolidarse como el mejor futbolista del planeta. Por el otro, el Lionel Messi de 2012, protagonista de un año extraordinario en el que estableció un registro goleador histórico.
En cuestión de minutos, el reconocimiento se convirtió en tema de conversación entre los admiradores de Cristiano y Messi, quienes volvieron a comparar sus logros, estadísticas, títulos y actuaciones más memorables.
Ronaldo brilló en Inglaterra durante la temporada 2007-2008, cuando conquistó la Premier League y la Champions League con el Manchester United. Su potencia física, velocidad, capacidad para desbordar y eficacia frente al arco lo convirtieron en una de las figuras más determinantes del fútbol europeo. Aquel rendimiento le permitió conquistar su primer Balón de Oro oficial en 2008, un reconocimiento que confirmó su transformación de joven extremo habilidoso a superestrella mundial.
Messi, por su parte, alcanzó una dimensión histórica en 2012. El argentino marcó 91 goles durante ese año natural entre el Barcelona y la selección argentina, una cifra extraordinaria que quedó grabada en los libros de récords. Su capacidad para generar juego, superar rivales y definir partidos lo convirtió en una referencia absoluta del fútbol mundial.
“El fútbol pertenece a los fanáticos. Gracias a todos los fanáticos alrededor del mundo, el Balón de Oro de Todos los Tiempos también es de ustedes”, escribió el delantero en su cuenta oficial de Instagram, en una publicación que rápidamente generó reacciones entre sus millones de admiradores.
Aunque Cristiano no mencionó directamente a Messi ni hizo referencia explícita a su rivalidad, numerosos aficionados interpretaron sus palabras como una indirecta al argentino. El motivo es evidente: la votación enfrentó dos de las temporadas más emblemáticas de ambos futbolistas y terminó con el portugués en la primera posición, por delante de su histórico adversario.
La frase sobre el papel de los aficionados cobró especial relevancia porque el resultado del BOAT estuvo determinado por una votación virtual. Para algunos seguidores de Ronaldo, el reconocimiento representa una nueva demostración del respaldo que mantiene en todo el mundo; para otros, el mensaje adquiere un tono provocador por el contexto en el que llega y por la comparación inevitable con Messi.