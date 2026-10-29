Cristiano Ronaldo le deja dardo a Messi tras ganarle "Balón de Oro especial"

Cristiano Ronaldo vuelve a imponerse a Lionel Messi en una votación que ha desatado el debate entre los aficionados al fútbol. El astro portugués se quedó con el denominado BOAT (Ballon d’Or of All Time), o Balón de Oro de todos los tiempos, una elección virtual que enfrentó algunas de las mejores temporadas de las grandes leyendas del balompié y que colocó al delantero del Manchester United de 2008 por encima de la histórica campaña de Messi en 2012.