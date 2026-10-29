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De Villanueva a Colombia: 24 bailarinas hondureñas brillan con su talento en Bogotá

Las alumnas de la Academia Paso a Paso participaron en talleres internacionales de ballet clásico y danza contemporánea, donde perfeccionaron sus habilidades y compartieron experiencias con profesionales de Colombia

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Con disciplina, entusiasmo y muchos sueños, 24 alumnas de la Academia Paso a Paso, de Villanueva, Cortés, viajaron hasta Bogotá, Colombia, para vivir una experiencia de formación artística internacional del 3 al 9 de octubre de 2026.
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La delegación hondureña estuvo integrada por 24 bailarinas de diferentes edades y niveles de formación, quienes participaron en talleres especializados organizados por Bogotá Capital Dance, ampliando sus conocimientos en distintas disciplinas.
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Durante su estadía, las estudiantes recibieron clases de ballet clásico, una disciplina que exige precisión, equilibrio y constancia. Cada jornada les permitió perfeccionar movimientos y fortalecer las bases de su preparación técnica.
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El ballet contemporáneo y la danza contemporánea también formaron parte de la experiencia. A través de estas disciplinas, las alumnas exploraron nuevas formas de movimiento, creatividad y expresión corporal.
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Las clases estuvieron a cargo de instructores y del director de Bogotá Capital Dance, quienes compartieron conocimientos y técnicas que contribuirán al desarrollo artístico de las jóvenes bailarinas hondureñas.
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Más allá de los salones de ensayo, el viaje permitió a las estudiantes conocer otras metodologías de enseñanza y descubrir nuevas posibilidades de crecimiento en el mundo de la danza, una experiencia que busca motivarlas a continuar su formación.
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Las jornadas de aprendizaje estuvieron marcadas por el esfuerzo, la concentración y la dedicación. Para las alumnas, representar a Honduras también significó asumir nuevos desafíos y poner en práctica los conocimientos adquiridos en su academia.
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La convivencia durante el viaje fortaleció los vínculos de amistad y compañerismo entre las participantes, quienes compartieron momentos especiales mientras descubrían una nueva ciudad y disfrutaban de su pasión por el baile.
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Al finalizar los talleres, las 24 estudiantes recibieron certificados de participación como reconocimiento a su asistencia y compromiso. La academia considera estas experiencias parte fundamental de su apuesta por una formación artística integral.
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Las directoras de Academia Paso a Paso, Dora Villatoro y Dorita Pinto, acompañaron esta iniciativa de formación internacional. Junto a representantes de Bogotá Capital Dance, celebraron una experiencia que abre nuevas oportunidades para las bailarinas de Villanueva y demuestra que el talento hondureño también busca crecer más allá de sus fronteras.
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