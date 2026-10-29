De Villanueva a Colombia: 24 bailarinas hondureñas brillan con su talento en Bogotá

Con disciplina, entusiasmo y muchos sueños, 24 alumnas de la Academia Paso a Paso, de Villanueva, Cortés, viajaron hasta Bogotá, Colombia, para vivir una experiencia de formación artística internacional del 3 al 9 de octubre de 2026.
La delegación hondureña estuvo integrada por 24 bailarinas de diferentes edades y niveles de formación, quienes participaron en talleres especializados organizados por Bogotá Capital Dance, ampliando sus conocimientos en distintas disciplinas.
Durante su estadía, las estudiantes recibieron clases de ballet clásico, una disciplina que exige precisión, equilibrio y constancia. Cada jornada les permitió perfeccionar movimientos y fortalecer las bases de su preparación técnica.
El ballet contemporáneo y la danza contemporánea también formaron parte de la experiencia. A través de estas disciplinas, las alumnas exploraron nuevas formas de movimiento, creatividad y expresión corporal.
Las clases estuvieron a cargo de instructores y del director de Bogotá Capital Dance, quienes compartieron conocimientos y técnicas que contribuirán al desarrollo artístico de las jóvenes bailarinas hondureñas.
Más allá de los salones de ensayo, el viaje permitió a las estudiantes conocer otras metodologías de enseñanza y descubrir nuevas posibilidades de crecimiento en el mundo de la danza, una experiencia que busca motivarlas a continuar su formación.
Las jornadas de aprendizaje estuvieron marcadas por el esfuerzo, la concentración y la dedicación. Para las alumnas, representar a Honduras también significó asumir nuevos desafíos y poner en práctica los conocimientos adquiridos en su academia.
La convivencia durante el viaje fortaleció los vínculos de amistad y compañerismo entre las participantes, quienes compartieron momentos especiales mientras descubrían una nueva ciudad y disfrutaban de su pasión por el baile.
Al finalizar los talleres, las 24 estudiantes recibieron certificados de participación como reconocimiento a su asistencia y compromiso. La academia considera estas experiencias parte fundamental de su apuesta por una formación artística integral.
Las directoras de Academia Paso a Paso, Dora Villatoro y Dorita Pinto, acompañaron esta iniciativa de formación internacional. Junto a representantes de Bogotá Capital Dance, celebraron una experiencia que abre nuevas oportunidades para las bailarinas de Villanueva y demuestra que el talento hondureño también busca crecer más allá de sus fronteras.