Expo Bebé 2026 reúne a familias y marcas en una jornada llena de novedades

El corte de cinta marca el inicio de Expo Bebé 2026, una cita que reúne a familias y expositores en torno al bienestar de los más pequeños. Más de 40 especialistas participan en la Expo Bebé 2026, un encuentro que acerca información médica y herramientas prácticas a madres, padres y futuros padres en San Pedro Sula.