Expo Bebé 2026 reúne a familias y marcas en una jornada llena de novedades

Familias y futuros padres disfrutan de Expo Bebé 2026, una experiencia que sigue mañana. Este jueves es el último día. No se la pierda.
El corte de cinta marca el inicio de Expo Bebé 2026, una cita que reúne a familias y expositores en torno al bienestar de los más pequeños. Más de 40 especialistas participan en la Expo Bebé 2026, un encuentro que acerca información médica y herramientas prácticas a madres, padres y futuros padres en San Pedro Sula.
Carlos Aguilar, mejor conocido como "Doctor Charlie", impartirá una de las charlas de la Expo Bebé 2026, evento que reúne a especialistas y familias en San Pedro Sula.
Marcas y emprendedores presentarán las últimas novedades en productos y servicios para bebés y futuras familias.
Innovación, seguridad y bienestar destacan entre las propuestas que forman parte de Expo Bebé 2026.
Familias comparten una experiencia cercana mientras conocen alternativas para el cuidado y desarrollo infantil.
Aracely Díaz, Margie Rodríguez y Mandy Cubías.
El doctor Wilmer Madrid, impartió la charla ¿Mi bebé respira bien?
Alma Pineda, Marissa Castro, Keilin Orellana y Lourdes Munguía.
Lucy Mejía, Katherine Antúnez y Olga Castellanos.
Génesis Rodríguez, Gimena Rodríguez y Mirian Hernández.
Adriana Valerio y Roberto González
Alejandra Valladares, Krissel Espinal, Kimberly Zeren y Keilin Orellana.
Karol Cruz, Michael Cruz y Lesly Madrid.
Josian Murillo y Angie Márquez.
Nicole Pineda y Leicy López.
Cada estand invita a descubrir tendencias, consejos y soluciones pensadas para acompañar los primeros años de vida. Expo Bebé 2026 continúa mañana con más actividades, exhibiciones y experiencias para las familias asistentes.