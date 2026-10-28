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Expo Bebé 2026 reúne a familias y marcas en una jornada llena de novedades

Familias y futuros padres disfrutan de Expo Bebé 2026, una experiencia que sigue mañana. Este jueves es el último día. No se la pierda.

Expo Bebé 2026 reúne a familias y marcas en una jornada llena de novedades
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El corte de cinta marca el inicio de Expo Bebé 2026, una cita que reúne a familias y expositores en torno al bienestar de los más pequeños. Más de 40 especialistas participan en la Expo Bebé 2026, un encuentro que acerca información médica y herramientas prácticas a madres, padres y futuros padres en San Pedro Sula.

 FOTO: HÉCTOR EMILIO PAZ
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Carlos Aguilar, mejor conocido como "Doctor Charlie", impartirá una de las charlas de la Expo Bebé 2026, evento que reúne a especialistas y familias en San Pedro Sula.

 Foto: Instagram/@Carlos Aguilar,
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Marcas y emprendedores presentarán las últimas novedades en productos y servicios para bebés y futuras familias.

FOTO: HÉCTOR EMILIO PAZ
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Innovación, seguridad y bienestar destacan entre las propuestas que forman parte de Expo Bebé 2026.

 FOTO: HÉCTOR EMILIO PAZ
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Familias comparten una experiencia cercana mientras conocen alternativas para el cuidado y desarrollo infantil.

 FOTO: HÉCTOR EMILIO PAZ
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Aracely Díaz, Margie Rodríguez y Mandy Cubías.

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El doctor Wilmer Madrid, impartió la charla ¿Mi bebé respira bien?

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Alma Pineda, Marissa Castro, Keilin Orellana y Lourdes Munguía.

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Lucy Mejía, Katherine Antúnez y Olga Castellanos.

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Génesis Rodríguez, Gimena Rodríguez y Mirian Hernández.

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Adriana Valerio y Roberto González

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Alejandra Valladares, Krissel Espinal, Kimberly Zeren y Keilin Orellana.

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Karol Cruz, Michael Cruz y Lesly Madrid.

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Josian Murillo y Angie Márquez.

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Nicole Pineda y Leicy López.

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Cada estand invita a descubrir tendencias, consejos y soluciones pensadas para acompañar los primeros años de vida. Expo Bebé 2026 continúa mañana con más actividades, exhibiciones y experiencias para las familias asistentes.

 FOTO: HÉCTOR EMILIO PAZ
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