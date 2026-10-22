Así se vivió el cierre de la tercera edición de Mente Sana

Con una mañana llena de emociones y aprendizajes, Mente Sana cerró el jueves su tercera edición en el Centro de Educación Básica Hogar San José, donde estudiantes y docentes recibieron con entusiasmo al equipo de Diario LA PRENSA, psicólogos y patrocinadores.
La jornada comenzó con una oración a Dios dirigida por una estudiante de cuarto grado, quien agradeció por la oportunidad de compartir un nuevo encuentro dedicado al cuidado de la salud mental.
Posteriormente, Deissy Miranda, directora del centro educativo, dio las palabras de bienvenida y expresó su agradecimiento a Diario LA PRENSA y las organizaciones que hicieron posible que sus estudiantes formaran parte de esta iniciativa.
También participaron Carolina Costa, subdirectora de Programas y Proyectos de la Dirección Departamental de Educación de Cortés, y Dilcia Romero, de Prevención Social.
Costa felicitó a Diario LA PRENSA y los patrocinadores de Mente Sana por su compromiso con el bienestar de los estudiantes. Además, destacó los resultados alcanzados durante esta tercera edición e invitó a más empresas socialmente responsables a sumarse para que la iniciativa pueda llegar a más centros educativos.
La cuarta y última visita estuvo a cargo del máster Josías Guzmán, director nacional de la carrera de Psicología de UTH.
Y la psicóloga clínica Claudia Avilés, quienes conversaron con los estudiantes acerca de la adicción a pantallas y redes sociales.
A través de la lectura del cuarto fascículo, los alumnos conocieron cómo el uso excesivo de dispositivos electrónicos puede afectar su bienestar físico y emocional.
Además de interferir con sus estudios y actividades cotidianas.
Los especialistas también abordaron los riesgos a los que niños y adolescentes pueden estar expuestos en las redes sociales, invitándolos a reflexionar sobre la importancia de utilizarlas de manera responsable.
Más allá de señalar los efectos negativos, Josías Guzmán y Claudia Avilés compartieron recomendaciones para encontrar un equilibrio entre el tiempo frente a las pantallas y otras actividades importantes para su desarrollo.
Como en las visitas anteriores, la charla estuvo acompañada de dinámicas que permitieron reforzar los conocimientos adquiridos, mientras los estudiantes disfrutaban de una mañana diferente.
La emoción también se hizo presente con la entrega de premios, que motivó a los niños a participar.
Responder preguntas y demostrar cuánto habían aprendido durante las cuatro semanas de actividades.
Representantes de Fundación Diunsa, Camas Royal Excell y Supermercados Colonial acompañaron esta última visita, participando en las actividades y compartiendo momentos especiales con los niños y docentes.
Aguacatín, la mascota de Supermercados Colonial también fue recibido con mucho cariño.
El alegre aguacate de Supermercados Colonial saludó con alegría a los alumnos y compartió entre risas, bailes y las populares batallas de aura.
Entre risas, preguntas y reflexiones, la jornada permitió recordar algunos de los aprendizajes que dejó Mente Sana. En la fotografía: una alumna recibe una cama personal cortesía de Camas Royal Excell, por su destacada participación en la dinámica de cierre del evento.
Este encuentro marcó el cierre de un recorrido que comenzó el 5 de septiembre con una capacitación para docentes en UTH, donde se compartieron herramientas para abordar desde las aulas los cuatro temas seleccionados para esta tercera edición.
Las visitas semanales comenzaron el 21 de septiembre en los centros Lila Luz de Maradiaga, Dionisio de Herrera, Soledad Fernández y Hogar San José, donde se abordaron el TDAH, la depresión, la ansiedad y la adicción a pantallas y redes sociales.
Este año, Mente Sana también dio un paso importante al incorporar escuelas para padres en los cuatro centros educativos.
Alcanzando, en conjunto, a cerca de 1,300 estudiantes y más de 600 padres de familia.
Deissy Miranda, directora del CEB Hogar San José, expresó que Mente Sana brindó herramientas valiosas para comprender y atender mejor situaciones que pueden afectar el bienestar emocional de los niños.
Mientras que Abdiel Dormes entregó un bonito detalle al equipo de Mente Sana en agradecimiento por el tiempo compartido y por contribuir a la salud mental de muchos niños.
El pequeño contó que disfrutó leyendo los fascículos y compartiéndolos con sus compañeros de fútbol, además de aprender a reflexionar sobre sus acciones cotidianas.
Parte del equipo de Diario LA PRENSA que acompañó la tercera edición de Mente Sana, que fue posible gracias al apoyo de patrocinadores como UTH, Camas Royal Excell, Supermercados Colonial, Fundación Diunsa, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, World Vision, Metrocinemas y Wow Media. Así como el respaldo de la carrera de Psicología de UTH, el Colegio de Psicólogos de Honduras, la Secretaría de Educación y la Dirección Departamental de Educación de Cortés.