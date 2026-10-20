“Hemos aprendido mucho", alumnos del Dionisio de Herrera se despiden de Mente Sana

Luego se procedió a leer el fascículo de esta semana, titulado ¡Atrapados!, que cuenta la historia de una familia que sin darse cuenta comenzó a distanciarse debido al uso excesivo de dispositivos celulares y como la adicción a las redes sociales fue afectando el descanso y rendimiento académico de los hijos, pero que posteriormente con ayuda profesional y el establecimiento de límites, lograron salir adelante.