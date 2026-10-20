“Hemos aprendido mucho", alumnos del Dionisio de Herrera se despiden de Mente Sana

Entre palabras de agradecimiento, sonrisas y muestras de cariño, los estudiantes del centro de educación básica Dionisio de Herrera, despidieron este martes al equipo de Mente Sana, después de cuatro visitas dedicadas a conversar sobre temas de salud mental.
Durante las últimas semanas, niños, adolescentes y docentes aprendieron acerca del TDAH, la depresión, la ansiedad y la adicción a pantallas y redes sociales, mediante charlas con psicólogos y actividades que promovieron la participación y el diálogo.
“Me pareció un proyecto excelente. Las actividades han sido muy entretenidas y hemos aprendido mucho”, expresó Camila Núñez, de séptimo grado, quien agradeció que su centro educativo fuera tomado en cuenta para formar parte de la tercera edición de esta iniciativa de Diario LA PRENSA.
La alumna también destacó la importancia de abrir estos espacios, especialmente porque algunos niños atraviesan situaciones difíciles. “Sus visitas nos ayudaron mucho, porque tenemos compañeros que tienen problemas. Hablar de salud mental es muy importante para nosotros”, dijo.
La cuarta y última visita se desarrolló la mañana del martes, con la participación de más de 300 estudiantes, quienes se reunieron para conocer los riesgos asociados al uso excesivo de pantallas y redes sociales.
El máster Josías Guzmán, director nacional de la carrera de Psicología de UTH, estuvo a cargo de la jornada, que comenzó con una dinámica para ilustrar que muchas veces no es sencillo dejar de hacer algo que resulta atractivo o satisfactorio.
Esta experiencia permitió introducir el tema de la adicción a las pantallas y reflexionar sobre cómo una actividad que inicialmente resulta entretenida puede convertirse en un hábito difícil de controlar cuando comienza a ocupar demasiado espacio en sus vidas.
Durante la charla, Guzmán explicó algunas de las consecuencias del uso excesivo de dispositivos electrónicos, así como los riesgos a los que se exponen los niños y adolescentes al navegar por redes sociales sin la orientación adecuada.
También destacó la importancia de reconocer cuándo el tiempo frente a una pantalla comienza a interferir con otras actividades, como el descanso, los estudios, la convivencia familiar y los espacios de recreación.
A través de preguntas, ejemplos cotidianos y momentos de reflexión, los estudiantes fueron invitados a evaluar sus hábitos digitales y comprender que la tecnología puede ser una herramienta útil, siempre que exista un equilibrio al utilizarla.
Luego se procedió a leer el fascículo de esta semana, titulado ¡Atrapados!, que cuenta la historia de una familia que sin darse cuenta comenzó a distanciarse debido al uso excesivo de dispositivos celulares y como la adicción a las redes sociales fue afectando el descanso y rendimiento académico de los hijos, pero que posteriormente con ayuda profesional y el establecimiento de límites, lograron salir adelante.
Los estudiantes también tuvieron un espacio para compartir sus reflexiones al finalizar la jornada y cada participación fue reconocida con premios por parte de Diario LA PRENSA y patrocinadores.
El cantante y director regional de Cultura en la zona norte del país, Javier Monthiel, quien se encontraba de visita en el centro educativo, aprovechó el espacio para felicitar a Diario LA PRENSA y sus patrocinadores por impulsar una iniciativa como Mente Sana y promover el bienestar integral de niños y jóvenes.
Mientras que Esmeralda Figueroa, directora del centro, expresó que haber formado parte de la tercera edición de Mente Sana ha sido una experiencia enriquecedora. “Estos temas han sido de mucho aprendizaje para nuestros niños, padres de familia y maestros, porque son situaciones que vivimos a diario”, dijo, al tiempo que expresó su agradecimiento a Diario LA PRENSA.