“Aprendí que también tenemos que cuidar nuestra salud mental”

Guzmán también enseñó a los alumnos a utilizar el test incluido al final del fascículo, una herramienta con preguntas sobre el tiempo que dedican a las pantallas, las emociones que experimentan al desconectarse y las posibles consecuencias en su vida cotidiana. Aclaró que no sustituye una evaluación profesional, pero puede servir como una primera orientación para identificar comportamientos que requieren atención.