Las familias que dejaron su huella en el Cementerio General de San Pedro Sula

Debido a varias características neoclásicas, el mausoleo utiliza elementos tales como: líneas puras, arcos de medio punto, bóvedas y cúpulas. Por lo que su decoración es sencilla y austera. La tradición mística y estética de aquel tiempo, era el papel de custodios del sueño perpetuo. Su presencia trasciende lo decorativo para erigirse como un portal sagrado, un nexo metafórico entre este mundo y la divinidad.