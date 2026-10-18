Las familias que dejaron su huella en el Cementerio General de San Pedro Sula

Caminar entre las sepulturas del Museo a Cielo abierto, es encontrarse con distintas épocas de San Pedro Sula. Las familias poderosas que descansan como Carlos Miselem quien vivió entre los años 80 y 90, dejaron su huella en la historia de la ciudad. Sus mausoleos y esculturas aún revelan el poder económico y las diferencias sociales que existían.
Estas construcciones se distinguen desde lejos por sus nichos o columbarios. La alta de espacio saturó el terreno, obligando a los familiares usar estos estilos arquitectónicos para optimizar los metros cuadrados disponibles. Según José Torres, guía del lugar, ahí descansa la primera persona enterrada del Museo a Cielo abierto.
Algunas sepulturas llaman la atención por sus diseños arquitectónicos. Sus dimensiones y acabados contrastan con las lápidas más sencillas y muestran cómo el cementerio se convirtió también en un espacio para expresar estilos y preferencias de las familias más ricas.
Entre los pasillos del cementerio también se encuentra el mausoleo construido apróximadamente hace 95 años. Tiene una forma de caverna y en el descansan la familia Hernández, el Sr. Teodoro Hernández, quién falleció en el año 1915. Se dice que él fue alcalde de San Pedro Sula.
Las estructuras metálicas que adornan algunas sepulturas del Cementerio General de San Pedro Sula destacan entre los detalles menos conocidos de este camposanto. Algunas fueron traídas desde Inglaterra, una muestra de la diversidad de materiales y elementos que forman parte de su patrimonio funerario.
En el mausoleo de estilo renacentista, descansa el Dr. Waller, un querido médico estadounidense y director del Hospital del Norte que se convirtió en héroe humanitario al combatir las epidemias de fiebre amarilla en Honduras.
Las tumbas tambor son estructuras funerarias de forma cilíndrica, asociadas a influencias arquitectónicas europeas y caribeñas. Su diseño se distingue de las lápidas tradicionales y forma parte de la variedad de construcciones que conserva el Cementerio General de San Pedro Sula.
Entre las construcciones funerarias hay mausoleos cuya forma recuerda a un castillo, con rasgos góticos y una presencia que sobresale entre las demás sepulturas. Son estructuras que convierten el recorrido en una mirada a la arquitectura de finales del siglo XIX y principios del XX.
Los inmigrantes europeos buscaron distinguir sus sepulturas mediante diseños monumentales imponentes y góticos, lo que les permitió reflejar el prestigio de sus familias. Además, lo hicieron para mantener vivas sus tradiciones de arte funerario, importando estilos arquitectónicos de su tierra y materiales lujosos como el mármol de Carrara para honrar su legado en su nuevo hogar.
Debido a varias características neoclásicas, el mausoleo utiliza elementos tales como: líneas puras, arcos de medio punto, bóvedas y cúpulas. Por lo que su decoración es sencilla y austera. La tradición mística y estética de aquel tiempo, era el papel de custodios del sueño perpetuo. Su presencia trasciende lo decorativo para erigirse como un portal sagrado, un nexo metafórico entre este mundo y la divinidad.
La familia Coleman, de origen estadounidense, se estableció en San Pedro Sula y formó parte de las familias prominentes de la ciudad. Su historia refleja su contribución para transformar la sociedad sampedrana entre los siglos XIX y XX.
La familia Alsina, una influyente dinastía de inmigrantes catalanes que llegó a San Pedro Sula a finales del siglo XIX, destacó por su aporte al comercio, la industria textil y el desarrollo cultural de la ciudad. Su prosperidad y prestigio quedaron plasmados en uno de los mausoleos más imponentes del Cementerio General, hoy parte del patrimonio histórico de este museo a cielo abierto.
Las familias palestinas también forman parte de la historia de San Pedro Sula. Sus mausoleos, algunos de gran tamaño y con elaborados detalles arquitectónicos, recuerdan a quienes llegaron desde Oriente Medio y contribuyeron a la vida comercial y social de la ciudad.
La comunidad judía contó con un cementerio propio gracias a Boris Goldstein, quien donó el terreno para este espacio y una sinagoga. Establecido entre las décadas de 1940 y 1950. Algunos familiares dejan piedras en sus tumbas para dejar constancia de su visita como parte de su tradición.
Este espacio es destinado a los inmigrantes procedentes de Alemania, Inglaterra y otras naciones de Europa que llegaron con el auge del comercio y las compañías bananeras. Se caracteriza por mausoleos de mármol importado y estilos arquitectónicos neoclásicos.
El estilo gótico está plasmado en varios de sus mausoleos más espectaculares, los cuales fueron diseñados con formas que asemejan castillos, agujas apuntadas y arcos ojivales
La capilla funeraria es una de las más antiguas y servía para velar y orar por las personas fallecidas, una tradición funeraria en la que familiares y allegados se reunían para despedir a sus seres queridos y acompañarlos con oraciones