Mente Sana alerta a padres sobre uso excesivo de pantallas y redes sociales

Con la participación de 105 padres de familia, Mente Sana desarrolló este sábado una nueva jornada de su Escuela para Padres en el centro de educación básica Hogar San José, donde aprendieron acerca de los riesgos del uso excesivo de pantallas y redes sociales en niños y adolescentes.
La actividad comenzó con las palabras de bienvenida de la directora del centro educativo, Deissy Miranda, quien agradeció a Diario LA PRENSA por incluir a la institución en la tercera edición de Mente Sana y destacó la importancia de abrir estos espacios para las familias.
Miranda resaltó que el proyecto ha permitido fortalecer el vínculo entre docentes, estudiantes y padres de familia, al brindarles herramientas para cuidar la salud mental desde las aulas y los hogares. A su criterio, esta participación conjunta completa el trinomio de la educación.
A su criterio, esta participación conjunta completa el trinomio de la educación.
La psicóloga clínica Claudia Avilés estuvo a cargo de la charla, durante la cual explicó cómo el uso prolongado de celulares, videojuegos y otras pantallas puede influir en la conducta, la concentración y el estado emocional de niños, adolescentes y jóvenes.
Entre las señales de alerta mencionó la irritabilidad, las dificultades para controlar el tiempo frente a los dispositivos y las reacciones intensas cuando se limita su uso.
La especialista también abordó los peligros a los que pueden estar expuestos los menores en internet, especialmente cuando interactúan con desconocidos a través de videojuegos y redes sociales.
Advirtió sobre el acoso digital, la manipulación y la difusión de imágenes íntimas.
Otro de los temas fue la autoestima durante la adolescencia. Avilés explicó cómo las comparaciones constantes con otras personas en las redes sociales pueden generar inseguridades y afectar la percepción que los jóvenes tienen de sí mismos.
La charla también invitó a los asistentes a reflexionar sobre sus propios hábitos. La psicóloga señaló que el uso constante del teléfono no es exclusivo de los niños y que, en muchas familias, las pantallas están desplazando los espacios de conversación y convivencia.
Además de explicar los riesgos, Avilés compartió recomendaciones para establecer límites y recuperar hábitos saludables, como reducir gradualmente el tiempo de exposición, organizar las actividades diarias y promover momentos de convivencia sin dispositivos electrónicos.
Los padres también participaron en ejercicios prácticos de relajación y regulación emocional.
Mediante movimientos corporales y mensajes positivos orientados a recordar la importancia del autocuidado, especialmente frente al estrés y las responsabilidades de la crianza.
Al finalizar la charla, los asistentes tuvieron la oportunidad de compartir sus inquietudes y experiencias.
Stephanie Fuentes, madre de familia, destacó lo valioso que resulta contar con espacios como los que promueve Mente Sana, que permiten aprender sobre temas que pueden afectar la salud mental de sus hijos, conocer las señales de alerta y recibir orientación sobre cómo acompañarlos.
La jornada concluyó con un espacio de preguntas y la entrega de bonos de consumo de L1,000 en Diunsa a los padres ganadores de las dinámicas, cortesía de Diario LA PRENSA.