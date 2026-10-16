Mente Sana comparte jornada especial con estudiantes del Soledad Fernández

La alegría y el entusiasmo de los estudiantes marcaron la tercera visita de Mente Sana al Centro de Educación Básica y Media Soledad Fernández.
Que esta vez contó con la participación especial de sus patrocinadores Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Fundación Diunsa y Camas Royal Excell.
La jornada estuvo a cargo de la psicóloga clínica Claudia Avilés, quien comenzó preguntando a los estudiantes si habían escuchado antes sobre la ansiedad, para introducir así el tema del tercer fascículo.
A partir de las respuestas de los estudiantes, Avilés explicó qué es la ansiedad, cómo se manifiesta, qué situaciones pueden desencadenarla y por qué es importante aprender a reconocerla.
Para hacer más fácil la comprensión del tema, representantes de las empresas y organizaciones patrocinadoras, docentes y miembros del equipo de Diario LA PRENSA se sumaron a una divertida actividad en la que, mediante carteles y mímicas, representaron algunos de los síntomas de la ansiedad.
La diversión y el entusiasmo se hicieron sentir con dinámicas como la montaña rusa y el “baile de la avispita”.
A las que también se sumaron los docentes, invitando a los jóvenes a participar.
Estas actividades permitieron a los estudiantes experimentar distintas emociones antes de aprender cómo recuperar la calma mediante ejercicios de respiración.
Los estudiantes demostraron su entusiasmo participando en las distintas actividades y poniendo a prueba lo aprendido.
Claudia Avilés enseñó a los estudiantes una técnica de respiración profunda que pueden poner en práctica cuando experimenten angustia, preocupación o ansiedad.
Los patrocinadores también tuvieron un espacio para conversar con los estudiantes. Tatiana Paz, gerente de Comunicaciones de la CCIC, destacó que para la institución es grato acompañar por segundo año a Mente Sana, destacando que la salud mental es fundamental para el desarrollo integral de los niños y jóvenes, y, por consiguiente, para el futuro de Honduras.
Mientras que Andrea Mendieta, coordinadora de Proyectos de Fundación Diunsa, reafirmó el compromiso de la organización con el desarrollo integral de las familias hondureñas.
Por su parte, Bessy Moncada, representante de Camas Royal Excell, recordó que el descanso es esencial para el bienestar físico y mental de las personas, por lo que la marca se enorgullece de apoyar iniciativas como Mente Sana, que procuran el bienestar integral de niños y jóvenes en Honduras.
Luego se procedió a leer el tercer fascículo de esta edición, titulado "Una maestra genial".
La lectura estuvo a cargo de la periodista Jacqueline Molina, quien realizó preguntas breves a lo largo del relato para mantener la atención de los estudiantes y promover su participación.
El fascículo cuenta la historia de la profesora Gloria, quien después de participar en un taller sobre la ansiedad, decide compartir lo aprendido con sus estudiantes. A través de un ambiente de confianza, les enseña qué es la ansiedad, cómo se manifiesta y algunas técnicas que pueden ayudarlos a recuperar la calma, destacando la importancia de escuchar, comprender y expresar lo que sienten.
A través de un ambiente de confianza, la profesora Gloria les enseñó qué es la ansiedad, cómo se manifiesta y algunas técnicas que pueden ayudarlos a recuperar la calma, destacando la importancia de escuchar, comprender y expresar lo que sienten.
Uno de los momentos más especiales llegó cuando representantes de cada sección, seleccionados por sus maestros, pasaron al frente para compartir lo que aprendieron.
Los estudiantes compartieron lo aprendido sobre la ansiedad y sus manifestaciones, destacando la importancia de reconocer y validar sus emociones, expresar lo que sienten con personas de confianza y conocer herramientas que les permitan afrontar los momentos de angustia o preocupación.
Una estudiante de séptimo grado se llevó una bicicleta cortesía de Diario LA PRENSA, además de obsequios de los patrocinadores.
Mientras tanto, Rony Matute, alumno de último año de bachillerato, ganó una cama personal con su respectiva almohada, cortesía de Camas Royal Excell, gracias a su destacada participación.
“Todos podemos experimentar ansiedad en algún momento de la vida. Hoy aprendimos sobre los síntomas, qué situaciones nos pueden generar ansiedad y lo más importante, qué podemos hacer cuando nos sintamos así”, expresó Rony Matute.
Entre sonrisas, premios y aplausos, concluyó una jornada que recordó a los estudiantes que reconocer sus emociones y aprender a manejarlas también es parte de cuidar su salud mental.
Mente Sana continuará sus actividades mañana sábado con la escuela para padres en el CEB Hogar San José.