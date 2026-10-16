Mente Sana comparte jornada especial con estudiantes del Soledad Fernández

El fascículo cuenta la historia de la profesora Gloria, quien después de participar en un taller sobre la ansiedad, decide compartir lo aprendido con sus estudiantes. A través de un ambiente de confianza, les enseña qué es la ansiedad, cómo se manifiesta y algunas técnicas que pueden ayudarlos a recuperar la calma, destacando la importancia de escuchar, comprender y expresar lo que sienten.