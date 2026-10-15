“Respirar profundo nos ayuda cuando sentimos ansiedad"

Una mañana llena de preguntas, experiencias compartidas y nuevos aprendizajes vivieron los estudiantes del centro de educación básica Hogar San José durante la tercera visita de Mente Sana, la iniciativa de Diario LA PRENSA que dedicó esta semana a hablar sobre la ansiedad.
La jornada comenzó con las palabras de Glenda Estrada, jefa de Proyectos de Grupo OPSA, quien expresó su alegría de poder compartir con los niños y llegar a la tercera semana de actividades, promoviendo conversaciones sobre salud mental en los centros educativos.
Seguidamente, presentó al psicólogo Juan José Velásquez, catedrático de la carrera de Psicología de UTH, quien estuvo a cargo de la charla. Antes de explicar qué es la ansiedad, el especialista quiso escuchar a los estudiantes y les preguntó qué conocían sobre el tema.
Dando paso a una conversación en la que las manos levantadas y las respuestas espontáneas no se hicieron esperar.
A medida que avanzaba el encuentro, los niños compartieron sus ideas y escucharon atentamente al psicólogo, quien les explicó qué es la ansiedad y cuáles son algunas de las situaciones que pueden generar nervios o preocupación, como los exámenes, las calificaciones o los problemas familiares.
Con ejemplos sencillos, Velásquez también enseñó que algunas de sus manifestaciones pueden ser la sudoración, las palpitaciones y los cambios en la respiración. Para ilustrarlo, comparó los latidos del corazón con el sonido de un tambor, despertando la curiosidad de los estudiantes.
El especialista también explicó que, en momentos de mucha ansiedad, algunas personas pueden sentir que les falta el aire o que su corazón late demasiado rápido.
A su vez, les enseñó algunas técnicas que pueden ayudarlos a recuperar la calma antes situaciones de estrés, nervios o preocupación, como la respiración profunda.
Luego llegó el momento de leer el tercer fascículo de la tercera edición, titulado "Una maestra genial", que a través de una historia cercana a la realidad de las aulas e ilustrada por el reconocido caricaturista Luis Barahona (Garabatos) permite profundizar sobre el tema de una manera amigable y sencilla.
El texto también muestra la técnica de respiración profunda, que consiste en colocar una mano en el corazón y otra sobre el ombligo, inhalar suavemente por la nariz durante cuatro segundos, mantener el aire tres segundos y exhalar por la boca durante cuatro segundos, sin forzar la respiración.
Al finalizar la charla, llegó el turno de los estudiantes de contar qué enseñanzas se llevaban.
Un alumno de tercer grado destacó que, cuando sentimos miedo o ansiedad, es importante hacer una pausa y respirar profundamente, pues este sencillo ejercicio "puede ayudarnos a tranquilizarnos".
Mientras que Reynel Jacinto Roches, de cuarto grado, compartió que una de las lecciones más importantes fue comprender que es normal sentirse nervioso ante ciertas situaciones, que las emociones son válidas y que existen técnicas que pueden ayudarlos. "Respirar profundo nos ayuda cuando sentimos ansiedad", dijo.
Otros estudiantes también se animaron a compartir lo aprendido y recibieron premios como reconocimiento a su participación durante la jornada.