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Revelan imágenes de la masacre en una iglesia que dejó siete muertos y 34 heridos

El hecho ha reavivado las preocupaciones por la seguridad y la convivencia religiosa, mientras las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer el ataque

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Una jornada de duelo terminó en tragedia en Jordania, luego de que varios hombres armados abrieran fuego durante un funeral en una iglesia cristiana, dejando un saldo de siete personas muertas y otras 34 heridas.

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El ataque ocurrió en la localidad de Hamud, en la provincia de Al Karak, al sur de la capital, Amán.
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De acuerdo con los reportes de medios internacionales, los hechos se registraron en una iglesia de rito greco-ortodoxo, donde familiares y allegados participaban en las ceremonias fúnebres cuando fueron sorprendidos por los disparos.
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Testigos relataron que los atacantes llegaron al lugar y comenzaron a disparar contra las personas que participaban en el cortejo fúnebre.

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El tiroteo se prolongó durante varios minutos, provocando pánico entre los asistentes, quienes intentaron ponerse a salvo.
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Imágenes difundidas por medios de comunicación muestran a varios hombres armados acercándose al templo y abriendo fuego.

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Otros videos captados tras el ataque evidencian los daños y las escenas de angustia que se vivieron en el lugar.
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Tras lo ocurrido, los cuerpos de seguridad desplegaron un operativo para identificar y localizar a los responsables, quienes huyeron después de perpetrar el ataque.

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Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar quiénes estuvieron detrás de la agresión.
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El ataque generó una fuerte reacción de las autoridades jordanas. El rey Abdalá II condenó lo ocurrido y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas, al tiempo que prometió una respuesta contundente contra los responsables.
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