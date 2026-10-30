La moda hondureña se prepara para una nueva cita con BAC Estilo Moda

Con talento local, firmas internacionales y diseñadores debutantes, BAC Estilo Moda se anticipó en una noche social. La pasarela será el 18 de noviembre en Hacienda El Trapiche.
Pamela Cruz., Blanca Bendeck, y Paola Chinchilla
José Mercadal, Ariana Mourra Chinchilla y Ónice Henríquez.
La pasarela del 18 de noviembre se dividirá en dos bloques, con una pausa de media hora entre ambas
Florencia Cáceres y Miguel Chong. Foto: Marvin Salgado
Edgar Reyes y Arianna Catalán.
Rosangel Donaire, Yushi Cruz y Katleen Calderón.
José Vargas y Erick Molina.
Sandra Noguera, Lawin Paz y Blanca Bendeck.
Paola Chinchilla y Pamela Cruz.
Lorena Betanco, Juan Carlos Gutiérrez y Laura Coca.
Dennisse Cruz y Ludwig Aguilar.
La primera estará integrada por Roberto Ramírez, Ariana Mourra Chinchilla, Galeano, Santo Remedio, Erick y Giselle Matamala.
Al regresar del descanso, la segunda tanda traerá las colecciones de Lawin Paz, José Mercadal, Ónice Henríquez, Sandra Noguera, Miguel Chong, la casa española Adolfo Domínguez y Jeanette Limas, procedente de República Dominicana y Estados Unidos. En la imagen, una creación de Sandra Noguera.