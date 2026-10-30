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La moda hondureña se prepara para una nueva cita con BAC Estilo Moda

El concepto elegido para esta entrega lleva por nombre "Origen", que invita a volver la mirada hacia las raíces de la identidad nacional.

  • Actualizado: 30 de octubre de 2026 a las 12:05 -
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Con talento local, firmas internacionales y diseñadores debutantes, BAC Estilo Moda se anticipó en una noche social. La pasarela será el 18 de noviembre en Hacienda El Trapiche.

 Foto: Marvin Salgado
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Pamela Cruz., Blanca Bendeck, y Paola Chinchilla

 Foto: Marvin Salgado
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José Mercadal, Ariana Mourra Chinchilla y Ónice Henríquez.

 Foto: Marvin Salgado
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La pasarela del 18 de noviembre se dividirá en dos bloques, con una pausa de media hora entre ambas

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Florencia Cáceres y Miguel Chong. Foto: Marvin Salgado

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Edgar Reyes y Arianna Catalán.

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Rosangel Donaire, Yushi Cruz y Katleen Calderón.

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José Vargas y Erick Molina.

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Sandra Noguera, Lawin Paz y Blanca Bendeck.
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Paola Chinchilla y Pamela Cruz.

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Lorena Betanco, Juan Carlos Gutiérrez y Laura Coca.

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Dennisse Cruz y Ludwig Aguilar.

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La primera estará integrada por Roberto Ramírez, Ariana Mourra Chinchilla, Galeano, Santo Remedio, Erick y Giselle Matamala.

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Al regresar del descanso, la segunda tanda traerá las colecciones de Lawin Paz, José Mercadal, Ónice Henríquez, Sandra Noguera, Miguel Chong, la casa española Adolfo Domínguez y Jeanette Limas, procedente de República Dominicana y Estados Unidos. En la imagen, una creación de Sandra Noguera.

 Foto: Marvin Salgado
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