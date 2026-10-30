Messi sorprende al mundo: su conmovedor gesto con el futbolista que perdió su familia en terremoto

Y luego completó con una sensible frase: “Sentí que las puertas del infierno se abrieron de repente y me vi ahí. Fue muy duro, pasé por un tiempo muy difícil de no entender absolutamente nada, pero no me enojé con Dios. No llegué a ese punto porque lo amo demasiado como para que enojarme con él, más allá de las circunstancias que me tocaron vivir. Respondiendo a esto, cuando iba a entrenar, iba hablando con él en los días anteriores al terremoto que ninguna circunstancia que pudiera suceder en el mundo me podría alejar de él. Cuando pasó todo, recordé eso que le había dicho. Si bien fue muy duro, fue como yo lo dije: nada me alejó de él”.