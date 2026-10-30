Belliween 2026: los disfraces y famosos que acompañaron a Belinda

El Belliween 2026 estuvo marcado por la creatividad, los disfraces y la presencia de reconocidas figuras del espectáculo. Belinda reunió a amigos y celebridades en una noche de Halloween que tuvo como protagonista una temática extraterrestre y de ciencia ficción.
Belinda reunió a amigos y celebridades en una noche de Halloween que tuvo como protagonista una temática extraterrestre y de ciencia ficción.
Los asistentes sorprendieron con sus caracterizaciones, demostrando que la imaginación no tiene límites y que Halloween es la ocasión perfecta para mostrar propuestas originales. Entre personajes, música y momentos especiales, la celebración generó gran expectativa en redes sociales y medios de entretenimiento.
Entre personajes, música y momentos especiales, la celebración generó gran expectativa en redes sociales y medios de entretenimiento.
La fiesta se celebró la noche del miércoles 28 de octubre de 2026 y destacó por una producción inspirada en la vida extraterrestre, con elementos visuales relacionados con el universo de la ciencia ficción.
El espectacular disfraz de Belinda:
Consolidándose como la «Reina del Belliween», Belinda sorprendió con una caracterización del Xenomorfo, la icónica criatura extraterrestre de la película de terror y ciencia ficción Alien, estrenada en 1979.
El atuendo incluyó maquillaje profesional con acentos neón y destellos brillantes, a cargo de su maquillista Bere de la Rosa. La caracterización también incorporó prótesis de gran tamaño en la cabeza y la espalda, garras y texturas biomecánicas oscuras.
Fiel a su estilo, la cantante hizo su aparición desde una réplica de una cápsula criogénica o nave espacial, ambientada con niebla y luces de colores, mientras golpeaba las puertas al ritmo de música de suspenso.
La temática extraterrestre de la celebración había sido anticipada mediante un video especial junto al ufólogo Jaime Maussan. El evento reunió a figuras del espectáculo mexicano e invitados internacionales.
Entre los asistentes más comentados estuvieron:
Victoria Justice: la actriz y cantante estadounidense, recordada por su participación en la serie Victorious, asistió como una de las invitadas especiales.
En sus redes sociales Victoria escribió. "Mi primer Belliween. Lancé este traje en el último minuto jajaja, pero qué noche increíble!! @belindapop es un amor absoluto y me hizo sentir muy bienvenida. México, no juegas cuando se trata de trajes de Halloween y estoy aquí para ello".
Lola Índigo: la cantante española estuvo presente y compartió un momento musical con Belinda durante la noche.
Paulina Goto: asistió con un disfraz de cupido.
Otros invitados fueron Natasha Dupeyrón, Eduardo Capetillo Jr.Ana Paula Capetillo y Fede Vigevani.
Aaron Mercury también asistió a la fiesta.
La celebración volvió a colocar a Belinda en el centro de la conversación durante la temporada de Halloween, gracias a una propuesta que combinó disfraces elaborados, referencias cinematográficas y la presencia de reconocidas personalidades del entretenimiento.