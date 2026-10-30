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Belliween 2026: los disfraces y famosos que acompañaron a Belinda

Belinda sorprendió con su disfraz de Xenomorfo en el Belliween 2026, una fiesta de Halloween con invitados internacionales.

  • Actualizado: 30 de octubre de 2026 a las 09:50 -
  • Redacción web
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El Belliween 2026 estuvo marcado por la creatividad, los disfraces y la presencia de reconocidas figuras del espectáculo. Belinda reunió a amigos y celebridades en una noche de Halloween que tuvo como protagonista una temática extraterrestre y de ciencia ficción.

 Foto Instagram Belinda Pop
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Belinda reunió a amigos y celebridades en una noche de Halloween que tuvo como protagonista una temática extraterrestre y de ciencia ficción.

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Los asistentes sorprendieron con sus caracterizaciones, demostrando que la imaginación no tiene límites y que Halloween es la ocasión perfecta para mostrar propuestas originales. Entre personajes, música y momentos especiales, la celebración generó gran expectativa en redes sociales y medios de entretenimiento.

 Foto Instagram Lola índigo
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Entre personajes, música y momentos especiales, la celebración generó gran expectativa en redes sociales y medios de entretenimiento.

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La fiesta se celebró la noche del miércoles 28 de octubre de 2026 y destacó por una producción inspirada en la vida extraterrestre, con elementos visuales relacionados con el universo de la ciencia ficción.

 Foto Instagram Lola índigo
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El espectacular disfraz de Belinda:

Consolidándose como la «Reina del Belliween», Belinda sorprendió con una caracterización del Xenomorfo, la icónica criatura extraterrestre de la película de terror y ciencia ficción Alien, estrenada en 1979.

 Foto Instagram Belinda Pop
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El atuendo incluyó maquillaje profesional con acentos neón y destellos brillantes, a cargo de su maquillista Bere de la Rosa. La caracterización también incorporó prótesis de gran tamaño en la cabeza y la espalda, garras y texturas biomecánicas oscuras.

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Fiel a su estilo, la cantante hizo su aparición desde una réplica de una cápsula criogénica o nave espacial, ambientada con niebla y luces de colores, mientras golpeaba las puertas al ritmo de música de suspenso.

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La temática extraterrestre de la celebración había sido anticipada mediante un video especial junto al ufólogo Jaime Maussan. El evento reunió a figuras del espectáculo mexicano e invitados internacionales.

 Foto Instagram Jaime Maussan
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Entre los asistentes más comentados estuvieron:

Victoria Justice: la actriz y cantante estadounidense, recordada por su participación en la serie Victorious, asistió como una de las invitadas especiales.

 Foto Instagram Victoria Justice
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En sus redes sociales Victoria escribió. "Mi primer Belliween. Lancé este traje en el último minuto jajaja, pero qué noche increíble!! @belindapop es un amor absoluto y me hizo sentir muy bienvenida. México, no juegas cuando se trata de trajes de Halloween y estoy aquí para ello".​​​​​

 Foto Instagram Victoria Justice
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Lola Índigo: la cantante española estuvo presente y compartió un momento musical con Belinda durante la noche.

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Paulina Goto: asistió con un disfraz de cupido.

 Foto Instagram Paulina Goto
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Otros invitados fueron Natasha Dupeyrón, Eduardo Capetillo Jr.Ana Paula Capetillo y Fede Vigevani.

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Aaron Mercury también asistió a la fiesta.

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La celebración volvió a colocar a Belinda en el centro de la conversación durante la temporada de Halloween, gracias a una propuesta que combinó disfraces elaborados, referencias cinematográficas y la presencia de reconocidas personalidades del entretenimiento.

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