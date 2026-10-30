La familia Star Trek y el mundo del cine recuerdan a Patrick Stewart

Ian McKellen, que tenía una larga amistad con Stewart desde hacía medio siglo, ha publicado un extenso tributo del actor en la red X: "Era una persona que no ocultaba sus sentimientos, lo que lo convertía en alguien en quien confiar, a quien admirar y, en mi caso, a quien amar". Ambos actores se conocieron en trabajando en Londres en la Royal Shakespeare Company hace media década e hicieron gala de su amistad a lo largo de los años en entrevistas y alfombras rojas, con abrazos, besos y bromas, que los medios calificaron como todo 'bromance'.