Sheynnis Palacios alza la voz contra los ataques a Miss Nicaragua

La ex Miss Universo Sheynnis Palacios alzó la voz en respaldo de Jasmine Blandford, representante de Nicaragua en la edición 2026 del certamen, luego de que la modelo recibiera una ola de comentarios racistas y ataques contra su apariencia física en redes sociales. La reina de belleza condenó los mensajes de odio y recordó que la libertad de expresión no debe utilizarse como excusa para justificar la discriminación.
La controversia surgió después de una actividad formativa realizada el 28 de octubre en Miami, donde Blandford y Clara Vegas, Miss Venezuela, participaron como modelos en una clase de estilismo organizada por Miss Universo junto a la marca María Yáñez y el maquillador Alfonso Waithsman. Durante la dinámica, ambas aparecieron ante las cámaras sin maquillaje y con el rostro al natural, imágenes que posteriormente provocaron comparaciones y expresiones ofensivas contra la nicaragüense.
Las publicaciones desataron críticas dirigidas especialmente a sus rasgos, tono de piel y cabello afrodescendiente. Ante la magnitud de los comentarios, Palacios, quien conquistó la corona universal en 2023, publicó un comunicado en el que manifestó su tristeza por la manera en que se ha empañado la experiencia de su compatriota.
“Hoy alzo mi voz ante los comentarios racistas, discriminatorios y llenos de odio que ha recibido Jasmine Blandford, nuestra representante de Nicaragua en Miss Universo”, expresó la exreina, al cuestionar que una oportunidad de crecimiento y proyección internacional termine convertida en un espacio de agresiones personales.
En su pronunciamiento, Palacios también reivindicó la diversidad cultural de Nicaragua y destacó la importancia de reconocer las raíces de la Costa Caribe como parte esencial de la identidad nacional. “Nuestra Costa Caribe es parte fundamental de nuestra identidad y de nuestras raíces. Jasmine también representa esa Nicaragua que merece ser vista, reconocida y celebrada”, sostuvo.
La nicaragüense estableció una diferencia entre las opiniones sobre el desempeño de las concursantes y los ataques que buscan desacreditarlas por su apariencia u origen. “El racismo, la xenofobia y la humillación no son entretenimiento, no son motivo de aplausos y tampoco deberían justificarse bajo el argumento de la libertad de expresión”, enfatizó. También recordó que detrás de cada fotografía, banda y corona hay una persona con sentimientos y una salud mental que merece respeto.
Blandford, de 27 años, ha enfrentado cuestionamientos desde septiembre, cuando algunos usuarios pusieron en duda su representatividad por haber nacido en Estados Unidos, ser hija de padres nicaragüenses y tener raíces familiares en Kukra Hill, en la Costa Caribe Sur. Su acento al hablar español y su herencia afrodescendiente también se convirtieron en motivos de comentarios discriminatorios.
Pese a la presión en plataformas digitales, la candidata continúa con su preparación para la competencia internacional. Su entrenamiento contempla prácticas de pasarela, postura y proyección escénica, además de sesiones enfocadas en el dominio del español, la dicción y la fluidez verbal para las entrevistas y rondas de preguntas del concurso.
La historia personal de Blandford también forma parte de su propuesta como representante. Cuando tenía apenas un año perdió a su padre a causa de la violencia armada, una experiencia que, según la información sobre su trayectoria, impulsó la creación de "Beyond the Silence", un proyecto social orientado a visibilizar y apoyar a familias afectadas por este tipo de violencia.
La modelo se prepara para representar a Nicaragua en la edición número 75 de Miss Universo, cuya gala final está programada para el 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico. Antes de la coronación, las candidatas participarán en las actividades oficiales, entre ellas la competencia preliminar y la presentación de trajes nacionales.