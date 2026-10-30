Sheynnis Palacios alza la voz contra los ataques a Miss Nicaragua

La nicaragüense estableció una diferencia entre las opiniones sobre el desempeño de las concursantes y los ataques que buscan desacreditarlas por su apariencia u origen. “El racismo, la xenofobia y la humillación no son entretenimiento, no son motivo de aplausos y tampoco deberían justificarse bajo el argumento de la libertad de expresión”, enfatizó. También recordó que detrás de cada fotografía, banda y corona hay una persona con sentimientos y una salud mental que merece respeto.