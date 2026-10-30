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Fotos: Victoriano López festeja su 81 aniversario con gala artística

La Escuela de Música Victoriano López celebró su aniversario con un programa que unió obras clásicas, ballet y folclore hondureño

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La gala reunió al oboísta salvadoreño y radicado en los Estados Unidos, Ricardo Castañeda; la Orquesta Sinfónica Victoriano López, bailarinas de CC Danza y artistas de la institución en una noche artística de primer nivel.

 FOTOS: MOISÉS VALENZUELA
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La Orquesta Sinfónica Victoriano López figuró con sus jóvenes estudiantes, quienes lucieron elegantes y brillaron con sus ejecuciones musicales.
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El equipo de docentes y directivos de la Escuela de Música Victoriano López se hicieron presentes en la gala artística por el 81 aniversario de la institución.
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El oboísta salvadoreño Ricardo Castañeda fue el solista invitado de la celebración por el 81 aniversario de la Escuela de Música Victoriano López.
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Jorge Luis Banegas fue el director artístico del concierto, su trabajo liderando a los jovencitos se manifestó con la gran participación de cada integrante de la orquesta.

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Bailarinas de CC Danza presentaron una selección de fragmentos de "El lago de los cisnes", del compositor Piotr Ilich Chaikovski.
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Cada etapa del concierto mantuvo la atención del público, quienes ovacionaron incluso de pie a los artistas.

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Los músicos de la Victoriano López abrieron la gala con la pieza "Overture to Poet and Peasant", de Franz von Suppé, una composición solemne y dramática, donde suelen destacar los bronces y los acordes iniciales.
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Alicia; Keren Rivera, German y Keren Bertrand

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Josué Miguel Paz y Francis García
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Lucila López, Flor Albergue y Cristina Mejía
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Carlos Martínez y Karen Madrid
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Arianna Salgado Flores, Rafael Flores y Cristina Mejía
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Lenis de Orellana y Carmen de Larach
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Alicia y German Bertrand

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Telma Martínez y Mario Clotter
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Holger y Leticia Peters junto a Alejandro Bendaña
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Daisy Molina y Jairo Ramírez
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Lenis y Sandro Orellana
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Olga Lidia Cárdenas y Danila Cárdenas
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Lucila López, Carlos Sánchez y Cristina Mejía
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Aldhiery Castellanos y Marilyn Castellanos
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José Bueso y señora
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Rafael Flores y Cristina Mejía
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El folclore hondureño también formó parte del programa, con la participación de la orquesta, el Coro Victoriano López y el cuadro de danza de la institución.
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El concierto tuvo un valor de mil lempiras, los cuales son destinados a las becas y el funcionamiento óptimo de la escuela de música.
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Ricardo Castañeda mostró su pulido talento en la velada, el oboísta llegó a Honduras para ser parte de esta causa cultural.
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