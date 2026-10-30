Fotos: Victoriano López festeja su 81 aniversario con gala artística

La gala reunió al oboísta salvadoreño y radicado en los Estados Unidos, Ricardo Castañeda; la Orquesta Sinfónica Victoriano López, bailarinas de CC Danza y artistas de la institución en una noche artística de primer nivel.
La Orquesta Sinfónica Victoriano López figuró con sus jóvenes estudiantes, quienes lucieron elegantes y brillaron con sus ejecuciones musicales.
El equipo de docentes y directivos de la Escuela de Música Victoriano López se hicieron presentes en la gala artística por el 81 aniversario de la institución.
El oboísta salvadoreño Ricardo Castañeda fue el solista invitado de la celebración por el 81 aniversario de la Escuela de Música Victoriano López.
Jorge Luis Banegas fue el director artístico del concierto, su trabajo liderando a los jovencitos se manifestó con la gran participación de cada integrante de la orquesta.
Bailarinas de CC Danza presentaron una selección de fragmentos de "El lago de los cisnes", del compositor Piotr Ilich Chaikovski.
Cada etapa del concierto mantuvo la atención del público, quienes ovacionaron incluso de pie a los artistas.
Los músicos de la Victoriano López abrieron la gala con la pieza "Overture to Poet and Peasant", de Franz von Suppé, una composición solemne y dramática, donde suelen destacar los bronces y los acordes iniciales.
Alicia; Keren Rivera, German y Keren Bertrand
Josué Miguel Paz y Francis García
Lucila López, Flor Albergue y Cristina Mejía
Carlos Martínez y Karen Madrid
Arianna Salgado Flores, Rafael Flores y Cristina Mejía
Lenis de Orellana y Carmen de Larach
Alicia y German Bertrand
Telma Martínez y Mario Clotter
Holger y Leticia Peters junto a Alejandro Bendaña
Daisy Molina y Jairo Ramírez
Lenis y Sandro Orellana
Olga Lidia Cárdenas y Danila Cárdenas
Lucila López, Carlos Sánchez y Cristina Mejía
Aldhiery Castellanos y Marilyn Castellanos
José Bueso y señora
Rafael Flores y Cristina Mejía
El folclore hondureño también formó parte del programa, con la participación de la orquesta, el Coro Victoriano López y el cuadro de danza de la institución.
El concierto tuvo un valor de mil lempiras, los cuales son destinados a las becas y el funcionamiento óptimo de la escuela de música.
Ricardo Castañeda mostró su pulido talento en la velada, el oboísta llegó a Honduras para ser parte de esta causa cultural.