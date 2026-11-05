A cárcel de Támara envían a los 22 implicados con el Cartel del Diablo

San Pedro Sula, Honduras.- Un juez dictó detención judicial contra 22 presuntos integrantes de la estructura criminal denominada Cartel del Diablo, quienes fueron capturados durante una serie de operativos ejecutados en el departamento de Yoro. Tras la audiencia de declaración de imputado, todos fueron remitidos al Centro Penal de Támara, en Francisco Morazán.
Las capturas se realizaron en el marco de la segunda fase de la Operación Escudo de Honduras 2026, mediante 32 allanamientos de morada con orden judicial e intervenciones policiales en los municipios de Sulaco, Victoria y Yorito, así como en comunidades aledañas.
Del total de detenidos, 20 tenían órdenes de captura judicial, mientras que dos fueron arrestados mediante requerimientos por suponerlos responsables del delito de asociación terrorista.
De acuerdo con las investigaciones, 11 de los 22 imputados, entre ellos una mujer, son señalados por su presunta participación en delitos de asesinato. Algunos también enfrentarán cargos por asesinato en su grado de ejecución de tentativa acabada, extorsión y asociación terrorista, además de otros ilícitos relacionados con el tráfico de drogas y armas.
Investigaciones apuntan a disputas territoriales
Según las diligencias de investigación, los hechos violentos atribuidos a esta estructura estarían relacionados con ajustes de cuentas y disputas territoriales entre organizaciones criminales, así como con acciones para imponer jerarquías y consolidar el control de la agrupación.
La DPI indicó que los elementos técnicos, periciales y documentales recopilados durante aproximadamente cinco años permitieron establecer indicios sobre la presunta participación de los ahora detenidos en diferentes actividades delictivas.
Las investigaciones también apuntan a que los integrantes habrían desempeñado funciones de vigilancia, logística, transporte, encubrimiento y ejecución directa de hechos violentos, mediante acciones coordinadas.
Los remitidos a Támara
Durante la audiencia de declaración de imputado, el juez determinó imponer la medida cautelar de detención judicial a los 22 procesados, quienes permanecerán recluidos mientras continúa el proceso judicial.
Los detenidos fueron identificados como Hugo Ramos Escobar, Mario Mejía Posadas, Selvin Mejía Irías, Carlos Medina Arteaga, Luis Galindo Velásquez, Jorge Galindo Hernández, Iván López Montes, Mario Martínez Tomé, Olvin Murillo Escobar y José Alcides Dubón.
También figuran Selvin Palma Rodríguez, Misael Cruz Dubón, Edwin Banegas Velásquez, Norman Urbina Rosales, Santos Cruz Tomé, Andy Chacón Palma, José Arguijo Velásquez, Oscar Hernández Escoto y Wilmer Estrada Hernández.
Además, fueron detenidas tres mujeres: Andrea Reconco Pino, Bessy Mejía Posadas y Olandi Pino Romero.