A cárcel de Támara envían a los 22 implicados con el Cartel del Diablo

San Pedro Sula, Honduras.- Un juez dictó detención judicial contra 22 presuntos integrantes de la estructura criminal denominada Cartel del Diablo, quienes fueron capturados durante una serie de operativos ejecutados en el departamento de Yoro. Tras la audiencia de declaración de imputado, todos fueron remitidos al Centro Penal de Támara, en Francisco Morazán.

Las capturas se realizaron en el marco de la segunda fase de la Operación Escudo de Honduras 2026, mediante 32 allanamientos de morada con orden judicial e intervenciones policiales en los municipios de Sulaco, Victoria y Yorito, así como en comunidades aledañas.

Del total de detenidos, 20 tenían órdenes de captura judicial, mientras que dos fueron arrestados mediante requerimientos por suponerlos responsables del delito de asociación terrorista.