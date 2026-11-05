Miss Universo 2026: Telemundo confirma los conductores del evento

Telemundo ya tiene listos a los rostros que encabezarán su cobertura de Miss Universo 2026. Jacky Bracamontes y Carlos Adyan serán los conductores principales, mientras Clovis Nienow se sumará como coconductor. A medida que se acerca Miss Universo 2026 , comienzan a conocerse más detalles sobre lo que será una edición especial para el certamen. En esta ocasión, fue Telemundo quien dio a conocer el equipo que estará al frente de la transmisión televisiva de la esperada gala. La cadena confirmó que Jacky Bracamontes y Carlos Adyan serán los conductores principales de la cobertura, apostando por dos de las figuras más reconocidas de la televisión hispana.

Para Jacky Bracamontes, esta nueva participación representa otro capítulo dentro de una trayectoria estrechamente ligada al entretenimiento y a los concursos de belleza, donde se ha convertido en uno de los rostros favoritos del público. Mientras tanto, Carlos Adyan asumirá uno de los papeles más importantes de su carrera televisiva. El presentador puertorriqueño será una de las figuras centrales de la transmisión en una edición que tendrá lugar precisamente en Puerto Rico. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La elección de Adyan también añade un ingrediente especial a la cobertura, ya que tendrá la oportunidad de conducir el evento desde la isla que lo vio nacer, en una celebración que promete atraer la atención de millones de seguidores alrededor del mundo.

Pero el anuncio de Telemundo no terminó ahí

La cadena también confirmó la incorporación de Clovis Nienow, quien participará como coconductor durante la cobertura especial de Miss Universo 2026. En los últimos años, Clovis ha ganado notoriedad en televisión y plataformas digitales, por lo que su llegada al equipo ha despertado interés entre quienes siguen de cerca tanto el entretenimiento como los certificados de belleza. Además del equipo de conducción, la cobertura contará con la participación de Aleyda Ortiz, quien aportará comentarios y análisis a lo largo de la competencia gracias a su experiencia dentro del mundo de los concursos.

La edición de 2026 tendrá además un significado especial para la organización de Miss Universo, ya que coincidirá con la celebración de su 75 aniversario , una fecha histórica para una de las competencias de belleza más reconocidas a nivel internacional. Puerto Rico será el escenario de esta celebración, una sede con amplia tradición dentro del certamen y que siempre genera una gran respuesta entre los seguidores de la competencia. La expectativa continúa creciendo conforme se conocen nuevos detalles del evento. Con la transmisión ya tomando forma y varias de sus principales figuras confirmadas, la atención comienza a centrada en lo que ocurrirá sobre el escenario en una de las noches más importantes para el universo de la belleza. Con el equipo de conducción confirmado, Miss Universo 2026 ya tiene rostro. Ahora comienza la cuenta regresiva para una edición que promete quedar en la historia del certamen.