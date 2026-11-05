Esta noche, Honduras tendrá el "Corazón Partío" con Alejandro Sanz

La noche que miles de hondureños esperaron durante meses finalmente llegó. Alejandro Sanz se presenta este jueves 5 de noviembre en el Estadio Chochi Sosa de Tegucigalpa como parte de su gira internacional ¿Y Ahora Qué? El reconocido cantante español regresa al país con uno de los espectáculos más esperados del año, reuniendo a seguidores de distintas generaciones que han acompañado su trayectoria musical. La presentación en Honduras forma parte de la gira con la que el artista promociona su más reciente proyecto discográfico, mientras repasa algunos de los temas que lo convirtieron en una de las voces más influyentes de la música en español.

Además, el concierto en Tegucigalpa marcará el inicio de la etapa centroamericana del tour antes de continuar por Costa Rica, El Salvador y Guatemala. La producción del evento está a cargo de Fun Capital y BMT, con el respaldo de Banco Atlántida, empresas responsables de traer el espectáculo al público hondureño. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los precios de la boletería varían de acuerdo a la zona: General: L 1,298.28Platinum: L 2,789.88Zona Atlántida: L 6,071.40. El momento de comprar es ahora. Un dato importante a tomar en cuenta es que, por requerimientos de producción del artista, las localidades Zona Atlántida, cambiará de formato de mesas a sillas.

Todo listo para ¿Y Ahora Qué?

La gira toma su nombre del proyecto musical ¿Y Ahora Qué?, una propuesta que representa una nueva etapa en la carrera del artista español. El espectáculo también ha sido diseñado para recorrer distintas etapas de la carrera de Sanz, quien acumula más de tres décadas de éxitos y reconocimiento internacional. Entre las canciones más representativas de su trayectoria destacan temas como Corazón Partío, Amiga Mía, Mi Soledad y Yo y Cuando Nadie Me Ve, piezas que han marcado a varias generaciones de seguidores.