Soda Stereo llega este 4 de noviembre: precios y dónde comprar boletos

La esperada llegada de Soda Stereo: Ecos a Honduras ya comienza a generar expectativa entre los seguidores del rock en español. El espectáculo, encabezado por Zeta Bosio y Charly Alberti, busca revivir la esencia de una de las bandas más influyentes de la música latinoamericana a través de una propuesta que combina canciones icónicas, tecnología y producción visual. El concierto se realizará el 4 de noviembre en el Palacio Universitario de los Deportes de la UNAH, escenario que recibirá una de las producciones internacionales más comentadas de los últimos meses por los seguidores de la agrupación argentina. La gira llega al país de la mano de la productora SD Concerts, encargada de llevar esta experiencia a distintas ciudades de la región y de coordinar la presentación que tendrá lugar en Tegucigalpa.

A diferencia de un concierto tradicional, "Ecos" apuesta por una propuesta inmersiva que busca transportar al público a diferentes momentos de la historia de Soda Stereo mediante elementos audiovisuales y una puesta en escena diseñada especialmente para esta gira. Uno de los atractivos del espectáculo es la incorporación de recursos tecnológicos inspirados como el holograma o avatar de Gustavo Cerati , una iniciativa concebida como homenaje al legado artístico del cantante y compositor argentino. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La producción también promete un recorrido por algunos de los temas más representativos del grupo, canciones que marcaron a varias generaciones y que siguen ocupando un lugar especial dentro del rock en español.

Precios y dónde comprar antes del concierto

Para quienes planean asistir, los boletos ya se encuentran disponibles a través de Eticket Honduras y en los puntos de venta autorizados, donde los aficionados pueden adquirir entradas para las diferentes localidades habilitadas.

La localidad más exclusiva del evento es Experiencia BAC, cuyos boletos tienen un valor de L5,692. Los clientes BAC pueden acceder a un precio preferencial de L5,122 gracias a la promoción vigente. Otra de las zonas disponibles es Platea Central Superior, que tiene un precio de L3,936, mientras que los tarjetashabientes BAC pueden adquirir sus entradas por L3,542. Por su parte, la denominada Zona Ecos tiene un costo de L3,718 y un valor promocional de L3,346 para quienes aplican el beneficio bancario disponible para este espectáculo. Las localidades Platea Norte y Platea Sur también forman parte de la oferta para el público, con boletos valorados en L2,785, o L2,507 para clientes BAC que accederán al descuento correspondiente.