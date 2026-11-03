El elenco de 'Matilda' se reune para festejar los 30 años de la película

Danny DeVito y parte del elenco de Matilda se reunieron en Londres para celebrar el 30° aniversario de la película, en un evento que convocó a cinco mil personas en el Royal Albert Hall.
La velada incluyó una proyección con narración en vivo y la actuación de la Royal Philharmonic Concert Orchestra.
El encuentro tuvo lugar el 30 de octubre pasado. DeVito, de 81 años, encabezó la velada como anfitrión y narrador de la proyección, acompañado por el compositor David Newman, cuya partitura fue interpretada en vivo por la orquesta durante toda la función.
En un momento de la noche, Newman anunció al público que habría una sorpresa especial. Poco después, DeVito tomó la palabra y confirmó entre los aplausos del teatro que Wilson y el resto del elenco se unirían a ellos. Mara Wilson, de 39 años, fue la primera en salir desde los bastidores.
Además de Wilson y DeVito, participaron de la reunión Pam Ferris, quien interpretó a la directora Agatha Trunchbull; y las ex estrellas infantiles Kiami Davael, Jacqueline Steiger y Kira Spencer Hesser, que dieron vida respectivamente a Lavender, Amanda Thripp y Hortensia, compañeras de clase de la protagonista.
Dos figuras centrales del reparto estuvieron ausentes: Embeth Davidtz, de 61 años, quien interpretó a la maestra Miss Honey; y Rhea Perlman, de 78, que dio vida a Zinnia Wormwood, la madre de Matilda.
“Qué tristeza no haber podido estar”, escribió Davidtz en un comentario publicado bajo la imagen que Wilson compartió en Instagram tras el evento. “¡Todos se ven maravillosos!”, añadió la actriz.
Wilson también expresó su emoción a través de la misma red social. “¡Cinco mil fanáticos de Matilda! Todavía no puedo creerlo. Qué alegría celebrar con personas que significan tanto para mí, con quienes comparto tantos recuerdos maravillosos”, escribió la actriz, quien tenía apenas 7 años cuando filmó la adaptación de la obra de Roald Dahl.
El vínculo entre Wilson y DeVito va más allá de la pantalla. La actriz ha relatado públicamente que el director y su entonces esposa, Perlman, la apoyaron de manera determinante durante el rodaje, cuando su madre, Suzie Wilson, recibió un diagnóstico de cáncer de mama.
Suzie falleció tres meses antes del estreno de la película, en julio de 1996. “Realmente me ayudaron a mí y a mi familia cuando atravesábamos algo terrible. Fueron muy cariñosos y amables”, declaró Wilson en un evento celebrado en julio de 2026.
Meses antes del aniversario, Wilson ya había abordado la posibilidad de una secuela. En el Fanboy Expo celebrado en Knoxville, estado de Tennessee, la actriz dijo ante el público que una continuación “podría ser posible”, en referencia a una idea que circula entre los seguidores de la película desde hace años.
Sin embargo, planteó reservas sobre los enfoques más comentados para ese proyecto. “La gente siempre dice: ‘Quizás podría ser la hija de Matilda’. Y tengo algunos problemas con eso, porque creo que los poderes de Matilda vienen de su adversidad”, señaló durante ese evento.
Y agregó: “Vienen de las cosas malas que vivió, y el punto central es que ella las superó”.
Wilson, que en los últimos años se ha alejado de la actuación en forma sostenida, no descartó del todo la posibilidad de retomar el personaje, aunque condicionó cualquier continuación a que respete la lógica interna de la historia original.
Matilda se estrenó en julio de 1996 y está basada en el libro homónimo de Roald Dahl. La historia sigue a una niña con capacidades extraordinarias que enfrenta un entorno familiar hostil y el régimen abusivo de la directora de su escuela.
La película fue dirigida y protagonizada por DeVito, quien también la produjo, y se convirtió en un referente del cine infantil de los años noventa.