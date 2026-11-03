El elenco de 'Matilda' se reune para festejar los 30 años de la película

Danny DeVito y parte del elenco de Matilda se reunieron en Londres para celebrar el 30° aniversario de la película, en un evento que convocó a cinco mil personas en el Royal Albert Hall. La velada incluyó una proyección con narración en vivo y la actuación de la Royal Philharmonic Concert Orchestra. El encuentro tuvo lugar el 30 de octubre pasado. DeVito, de 81 años, encabezó la velada como anfitrión y narrador de la proyección, acompañado por el compositor David Newman, cuya partitura fue interpretada en vivo por la orquesta durante toda la función.

En un momento de la noche, Newman anunció al público que habría una sorpresa especial. Poco después, DeVito tomó la palabra y confirmó entre los aplausos del teatro que Wilson y el resto del elenco se unirían a ellos. Mara Wilson, de 39 años, fue la primera en salir desde los bastidores. Además de Wilson y DeVito, participaron de la reunión Pam Ferris, quien interpretó a la directora Agatha Trunchbull; y las ex estrellas infantiles Kiami Davael, Jacqueline Steiger y Kira Spencer Hesser, que dieron vida respectivamente a Lavender, Amanda Thripp y Hortensia, compañeras de clase de la protagonista. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Dos figuras centrales del reparto estuvieron ausentes: Embeth Davidtz, de 61 años, quien interpretó a la maestra Miss Honey; y Rhea Perlman, de 78, que dio vida a Zinnia Wormwood, la madre de Matilda. “Qué tristeza no haber podido estar”, escribió Davidtz en un comentario publicado bajo la imagen que Wilson compartió en Instagram tras el evento. “¡Todos se ven maravillosos!”, añadió la actriz. Wilson también expresó su emoción a través de la misma red social. “¡Cinco mil fanáticos de Matilda! Todavía no puedo creerlo. Qué alegría celebrar con personas que significan tanto para mí, con quienes comparto tantos recuerdos maravillosos”, escribió la actriz, quien tenía apenas 7 años cuando filmó la adaptación de la obra de Roald Dahl. El vínculo entre Wilson y DeVito va más allá de la pantalla. La actriz ha relatado públicamente que el director y su entonces esposa, Perlman, la apoyaron de manera determinante durante el rodaje, cuando su madre, Suzie Wilson, recibió un diagnóstico de cáncer de mama.