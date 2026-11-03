Nasry Asfura juramenta a José Darío Cruz como nuevo secretario de Educación

Tegucigalpa. El presidente de la República, Nasry Asfura, juramentó en este martes a José Darío Cruz como nuevo secretario de Educación.

Cruz cuenta con una trayectoria en los diferentes niveles del sistema educativo hondureño, con 11 años de experiencia en educación primaria, 16 años en educación media y una carrera en educación superior, donde se ha desempeñado como vicerrector administrativo de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM).

El recién nombrado funcionario identificó entre sus principales prioridades la reducción de la deserción escolar, el fortalecimiento de los programas de becas, la permanencia de los estudiantes en las aulas, la mejora de la calidad educativa, la distribución de textos escolares y la atención a la infraestructura de los centros educativos.

“Lo que hay que hacer es priorizar, sentar las bases para lo que viene después en el camino”, expresó Cruz.