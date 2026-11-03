IP inicia entrega de placas físicas en Francisco Morazán a partir del 4 de noviembre

Tegucigalpa. El Instituto de la Propiedad (IP), a través de la Dirección General de Registro Vehicular, anunció este martes que a partir de mañana iniciará la entrega de placas físicas en el departamento de Francisco Morazán.
Según el IP, la disposición aplica para los vehículos que sean inscritos por primera vez, como para aquellos propietarios que actualmente circulan con una placa virtual asignada.
Para los vehículos que se matriculen por primera vez en Tegucigalpa, las autoridades precisaron que el trámite aplicará únicamente en las Oficinas de Registro Vehicular ubicadas en la colonia Los Laureles. Los propietarios deberán retirar su kit de placas físicas en el Centro de Orientación y Atención al Ciudadano (COAC) del Centro Cívico Gubernamental.
Por su parte, para aquellas personas cuyos vehículos se encuentran en mora de placas y poseen un registro virtual —correspondiente a las series JAA para automóviles o JCA para motocicletas—, se determinó que deberán cumplir con los siguientes requisitos: tener una cita para la asignación de placas, un domicilio en Francisco Morazán y estar al día con la Tasa Única Anual Vehicular (TUAV).
Asimismo, las autoridades del IP recalcaron que la atención para quienes poseen placa virtual se gestionará exclusivamente mediante previa cita, la cual puede agendarse a través del sitio web institucional (www.ip.gob.hn) desde este martes 3 de noviembre. El sistema indicará la fecha y la hora exactas en las que el usuario deberá presentarse en el Centro de Atención de Tegucigalpa.
Al momento del reclamo de las placas, las personas deberán presentar el documento de identificación (DNI y fotocopia en físico, carné de residencia, pasaporte o licencia de conducir); el original se aceptará en físico o digital generado en la billetera BIEN. También debe presentar el comprobante de pago de la tasa vehicular (en físico o digital), también generado por la billetera BIEN o en el sitio web del IP, y una carta poder autenticada en caso de que acuda un tercero autorizado.
Para las personas jurídicas se exigirán el original y fotocopia del documento de identificación de la persona que se presente a realizar el trámite (DNI, carné de residencia, pasaporte o licencia de conducir); el original se aceptará en físico o digital, generado en la billetera BIEN.
También se pedirá el comprobante de pago de la tasa vehicular (boleta de revisión), física o digital. Además, si se presenta el representante o apoderado legal, debe presentarse una fotocopia de la escritura de su nombramiento. Original y fotocopia autenticada de autorización (carta poder) o un poder otorgado en escritura pública (en caso de que se presente un tercero).