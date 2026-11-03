IP inicia entrega de placas físicas en Francisco Morazán a partir del 4 de noviembre

Tegucigalpa. El Instituto de la Propiedad (IP), a través de la Dirección General de Registro Vehicular, anunció este martes que a partir de mañana iniciará la entrega de placas físicas en el departamento de Francisco Morazán.

Según el IP, la disposición aplica para los vehículos que sean inscritos por primera vez, como para aquellos propietarios que actualmente circulan con una placa virtual asignada.

Para los vehículos que se matriculen por primera vez en Tegucigalpa, las autoridades precisaron que el trámite aplicará únicamente en las Oficinas de Registro Vehicular ubicadas en la colonia Los Laureles. Los propietarios deberán retirar su kit de placas físicas en el Centro de Orientación y Atención al Ciudadano (COAC) del Centro Cívico Gubernamental.

Por su parte, para aquellas personas cuyos vehículos se encuentran en mora de placas y poseen un registro virtual —correspondiente a las series JAA para automóviles o JCA para motocicletas—, se determinó que deberán cumplir con los siguientes requisitos: tener una cita para la asignación de placas, un domicilio en Francisco Morazán y estar al día con la Tasa Única Anual Vehicular (TUAV).

Asimismo, las autoridades del IP recalcaron que la atención para quienes poseen placa virtual se gestionará exclusivamente mediante previa cita, la cual puede agendarse a través del sitio web institucional (www.ip.gob.hn) desde este martes 3 de noviembre. El sistema indicará la fecha y la hora exactas en las que el usuario deberá presentarse en el Centro de Atención de Tegucigalpa.