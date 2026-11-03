Asfura busca atraer inversiones y generar empleo para Honduras durante visita a España

Madrid, España. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, manifestó que espera gestionar nuevas oportunidades de inversión y generación de empleo para el país durante su participación en el XVI Encuentro Empresarial, que se desarrollará en Madrid, España, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.
El mandatario arribó a la capital española para participar en las actividades programadas para el 4 y 5 de noviembre, acompañado por la canciller hondureña, Mireya Agüero, con el propósito de fortalecer las relaciones diplomáticas y promover oportunidades de cooperación e inversión.
A su llegada, Asfura agradeció el recibimiento de las autoridades españolas y destacó la importancia de la participación de Honduras en este encuentro internacional, que reúne a representantes de 22 países que integran la Comunidad Iberoamericana.
El gobernante fue recibido por Carmen Magariños, directora general de Magreb y África del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España; Luis Cánovas del Castillo Muñoz, subdirector general adjunto de México, Centroamérica y el Caribe; y Ana Paola Hall, embajadora de Honduras ante el Reino de España, entre otras autoridades.
Asfura señaló que, además de participar en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, tendrá la oportunidad de asistir al XVI Encuentro Empresarial, donde espera establecer contactos y gestionar iniciativas que permitan atraer capital extranjero y abrir nuevas fuentes de trabajo para los hondureños.
El presidente también destacó que Honduras asumirá la presidencia pro tempore de la Comunidad Iberoamericana para el período 2026-2028, una responsabilidad que le permitirá coordinar los trabajos del mecanismo regional y dar seguimiento a los compromisos establecidos entre los países miembros.
En ese contexto, adelantó que el país será sede de la XXXI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en 2028, lo que convertirá a Honduras en anfitrión de uno de los principales espacios de diálogo político y diplomático entre las naciones iberoamericanas.
La XXX Cumbre Iberoamericana es un espacio de encuentro para fortalecer las relaciones entre los países participantes y abordar temas de interés común relacionados con el desarrollo económico, la educación, la salud, la innovación, la sostenibilidad y la cooperación internacional.
Durante su estadía en España, el mandatario también tiene previsto desarrollar encuentros diplomáticos orientados a fortalecer las relaciones bilaterales, identificar oportunidades de colaboración y promover los intereses nacionales ante representantes de otros gobiernos y sectores empresariales.