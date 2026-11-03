Asfura busca atraer inversiones y generar empleo para Honduras durante visita a España

El mandatario arribó a la capital española para participar en las actividades programadas para el 4 y 5 de noviembre, acompañado por la canciller hondureña, Mireya Agüero, con el propósito de fortalecer las relaciones diplomáticas y promover oportunidades de cooperación e inversión.

Madrid, España. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, manifestó que espera gestionar nuevas oportunidades de inversión y generación de empleo para el país durante su participación en el XVI Encuentro Empresarial , que se desarrollará en Madrid, España, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

A su llegada, Asfura agradeció el recibimiento de las autoridades españolas y destacó la importancia de la participación de Honduras en este encuentro internacional, que reúne a representantes de 22 países que integran la Comunidad Iberoamericana.

El gobernante fue recibido por Carmen Magariños, directora general de Magreb y África del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España; Luis Cánovas del Castillo Muñoz, subdirector general adjunto de México, Centroamérica y el Caribe; y Ana Paola Hall, embajadora de Honduras ante el Reino de España, entre otras autoridades.

Asfura señaló que, además de participar en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, tendrá la oportunidad de asistir al XVI Encuentro Empresarial, donde espera establecer contactos y gestionar iniciativas que permitan atraer capital extranjero y abrir nuevas fuentes de trabajo para los hondureños.

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El presidente también destacó que Honduras asumirá la presidencia pro tempore de la Comunidad Iberoamericana para el período 2026-2028, una responsabilidad que le permitirá coordinar los trabajos del mecanismo regional y dar seguimiento a los compromisos establecidos entre los países miembros.

En ese contexto, adelantó que el país será sede de la XXXI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en 2028, lo que convertirá a Honduras en anfitrión de uno de los principales espacios de diálogo político y diplomático entre las naciones iberoamericanas.

La XXX Cumbre Iberoamericana es un espacio de encuentro para fortalecer las relaciones entre los países participantes y abordar temas de interés común relacionados con el desarrollo económico, la educación, la salud, la innovación, la sostenibilidad y la cooperación internacional.

Durante su estadía en España, el mandatario también tiene previsto desarrollar encuentros diplomáticos orientados a fortalecer las relaciones bilaterales, identificar oportunidades de colaboración y promover los intereses nacionales ante representantes de otros gobiernos y sectores empresariales.