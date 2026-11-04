Pistoleros matan a dos hombres en Santa Rosa de Copán

Copán. En el occidente del país se registró ayer en horas de la noche un suceso violento. Dos hombres fueron ultimados a balazos en la aldea Guachipilín, perteneciente al municipio de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán.
De acuerdo con la información preliminar, las víctimas se desplazaban a bordo de una motocicleta cuando fueron interceptadas por sujetos desconocidos, quienes sin mediar palabra les dispararon en repetidas ocasiones hasta dejarlos tendidos sobre la vía pública.
Tras el ataque, una de las víctimas perdió la vida de manera instantánea en la escena, mientras que la segunda agonizó durante su traslado de emergencia hacia un centro asistencial.
Trascendió de manera extraoficial en el lugar de los hechos que los ahora fallecidos serían familiares (un tío y su sobrino), ambos llamados Manuel.
No obstante, las autoridades policiales señalaron que serán las investigaciones posteriores las que confirmen esta identidad y ofrezcan más detalles en las próximas horas.
Equipos especializados de la Policía Nacional y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) investigan el caso para determinar el móvil exacto y hallar a los responsables.