  1. Inicio
  2. · Sucesos

Pistoleros matan a dos hombres en Santa Rosa de Copán

Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas; de forma no oficial se ha informado que serían familiares. No obstante, las investigaciones continúan

Pistoleros matan a dos hombres en Santa Rosa de Copán

El doble crimen ocurrió ayer en horas de la noche.

Copán. En el occidente del país se registró ayer en horas de la noche un suceso violento. Dos hombres fueron ultimados a balazos en la aldea Guachipilín, perteneciente al municipio de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán.

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas se desplazaban a bordo de una motocicleta cuando fueron interceptadas por sujetos desconocidos, quienes sin mediar palabra les dispararon en repetidas ocasiones hasta dejarlos tendidos sobre la vía pública.

Tras el ataque, una de las víctimas perdió la vida de manera instantánea en la escena, mientras que la segunda agonizó durante su traslado de emergencia hacia un centro asistencial.

Trascendió de manera extraoficial en el lugar de los hechos que los ahora fallecidos serían familiares (un tío y su sobrino), ambos llamados Manuel.

Nelson “Salva”, joven maestro desaparecido, es hallado sin vida en la morgue de SPS

No obstante, las autoridades policiales señalaron que serán las investigaciones posteriores las que confirmen esta identidad y ofrezcan más detalles en las próximas horas.

Equipos especializados de la Policía Nacional y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) investigan el caso para determinar el móvil exacto y hallar a los responsables.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias