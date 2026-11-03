Agente de la Policía es hallado sin vida en la colonia Miraflores de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. Un agente de la Policía Nacional, identificado como Cristhian Isai Suazo Ramírez, de 29 años, fue encontrado sin vida la mañana de este martes 3 de noviembre en una vivienda de la colonia Miraflores, en Tegucigalpa, capital de Honduras.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades policiales, Suazo Ramírez era miembro de la institución y originario y residente de Danlí, departamento de El Paraíso.