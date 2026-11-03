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Agente de la Policía es hallado sin vida en la colonia Miraflores de Tegucigalpa

El agente Cristhian Isai Suazo Ramírez, de 29 años y originario de Danlí, fue encontrado sin vida este martes en una vivienda de la colonia Miraflores, en Tegucigalpa

Agente de la Policía es hallado sin vida en la colonia Miraflores de Tegucigalpa

El agente Cristhian Isai Suazo Ramírez, de 29 años, fue encontrado sin vida en una vivienda de la colonia Miraflores, en Tegucigalpa.

Tegucigalpa, Honduras. Un agente de la Policía Nacional, identificado como Cristhian Isai Suazo Ramírez, de 29 años, fue encontrado sin vida la mañana de este martes 3 de noviembre en una vivienda de la colonia Miraflores, en Tegucigalpa, capital de Honduras.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades policiales, Suazo Ramírez era miembro de la institución y originario y residente de Danlí, departamento de El Paraíso.

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El hallazgo del funcionario policial generó consternación, mientras se espera que las autoridades competentes desarrollen las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió su muerte.

Foto en vida de Cristhian Isai Suazo Ramírez.

Foto en vida de Cristhian Isai Suazo Ramírez.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre las causas del fallecimiento ni han informado qué pudo haber ocurrido antes de que el agente fuera encontrado en la vivienda.

La información preliminar disponible tampoco precisa si otras personas se encontraban en el inmueble al momento del hallazgo o quién alertó a las autoridades sobre lo sucedido.

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El caso permanece a la espera de las investigaciones correspondientes, que deberán establecer las circunstancias de la muerte del agente de 29 años.

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Redacción La Prensa
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