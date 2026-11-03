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Nelson “Salva”, joven maestro desaparecido, es hallado sin vida en la morgue de SPS

Nelson Castro, conocido como “Salva” y reconocido por su labor como instructor de barbería, desapareció cuando regresaba del trabajo. Horas después, se confirmó el hallazgo de su cuerpo en la morgue

Nelson “Salva”, joven maestro desaparecido, es hallado sin vida en la morgue de SPS

El joven Nelson Salvador Castro Rodríguez.

 Foto: redes sociales

San Pedro Sula, Cortés. El joven Nelson Salvador Castro Rodríguez, conocido cariñosamente como “Salva”, fue encontrado sin vida este martes en el Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses de San Pedro Sula, luego de haber sido reportado como desaparecido desde la noche del lunes.

Nelson Castro residía en la colonia La Ceibita, en el sector de Chamelecón, y se desempeñaba como instructor de barbería y coordinador de esa área en Washington Academy, institución donde era apreciado por su dedicación a la enseñanza.

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De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, la preocupación comenzó cuando el joven no llegó a su vivienda después de salir de su jornada laboral y trasladarse en su motocicleta.

Alrededor de las 10:30 de la noche del lunes, Nelson sostuvo una última comunicación telefónica con sus parientes. Durante la llamada les indicó que transitaba cerca de la 105 Brigada de Infantería y que estaba a pocos minutos de llegar a casa.

Comunicado de desaparecido.

Comunicado de desaparecido.

 (Foto: redes sociales)

Sin embargo, después de esa conversación sus familiares perdieron todo contacto con él, por lo que iniciaron su búsqueda con apoyo de las autoridades.

Identificaron su cuerpo en la morgue

Horas después, tras registrarse un incidente vial en la zona, el cuerpo del joven fue ingresado al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses de San Pedro Sula. Fue en ese lugar donde sus familiares confirmaron que se trataba de Nelson Castro.

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La noticia de su fallecimiento provocó consternación entre sus familiares, amigos, compañeros de trabajo y alumnos, quienes lamentaron la pérdida del joven instructor.

Washington Academy lamenta su muerte

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Washington Academy confirmó el fallecimiento de Nelson Salvador Castro Rodríguez y destacó su vocación de servicio, pasión por enseñar y calidad humana.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Nelson Salvador Castro Rodríguez, coordinador de Barbería. Su pasión por enseñar y su calidez humana dejaron una huella imborrable en nuestra academia”, expresó la institución.

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Asimismo, la academia manifestó sus condolencias a los familiares, amigos y alumnos del joven, en nombre de su equipo y de Helen Velásquez, CEO y gerente general.

Como señal de duelo, Washington Academy anunció que sus instalaciones en México y Honduras permanecerían cerradas durante el resto del martes y que posteriormente informaría sobre la reanudación de actividades.

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Redacción La Prensa
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redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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