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Así fue el accidente en el que murió el pastor Eldin Giménez en Santa Rosa de Copán

El pastor Eldin Javier Giménez falleció tras accidente con una pipa de agua en Santa Rosa de Copán

Así fue el accidente en el que murió el pastor Eldin Giménez en Santa Rosa de Copán

Eldin Giménez, el pastor evangélico que murió tras impacto de una pipa de agua.

 Foto: redes sociales

Santa Rosa de Copán. El pastor evangélico Eldin Javier Giménez falleció el 2 de noviembre tras sufrir un accidente de tránsito mientras se movilizaba en un motocicleta por Santa Rosa de Copán, en el occidente de Honduras.

Según la información preliminar, una pipa de agua habría impactado contra Eldin Giménez durante la mañana. El accidente le provocó graves lesiones y posteriormente se confirmó su fallecimiento. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

Giménez, de 38 años, residía en la comunidad de El Achiotal, municipio de San Nicolás, Copán, y trabajaba como supervisor en una empresa de seguridad. Además, se desempeñaba como líder espiritual de la iglesia de El Plan San José.

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Su fallecimiento ha causado consternación entre sus compañeros de trabajo y miembros de su congregación, quienes lo recuerdan por su calidad humana y compromiso religioso.

Lugar donde ocurrió el accidente en el que perdió la vida Eldin Giménez.

Lugar donde ocurrió el accidente en el que perdió la vida Eldin Giménez.

"Era un excelente jefe", expresó uno de sus colegas de trabajo al recordar a Eldin Giménez.

Por su parte, una hermana de su iglesia destacó su dedicación a la fe cristiana en redes sociales: "Yo lo conocí a él, una persona muy centrada en la obra de Dios".

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El pastor también era padre y esposo. Tras conocerse su muerte, miembros de su comunidad expresaron sus condolencias y solidaridad con sus familiares.

Imagen de duelo por la muerte del pastor evangélico en Santa Rosa de Copán.

Imagen de duelo por la muerte del pastor evangélico en Santa Rosa de Copán.

Asimismo, comenzó a circular un video grabado en su iglesia, en el que Giménez aparece cantando y compartiendo la palabra de Dios. Su muerte causó profunda consternación en la comunidad copaneca.

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Redacción La Prensa
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