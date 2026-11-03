Muere Jesús de Miguel tras golpe que sufrió contra portero del Andorra: causa del fallecimiento

Tenerife, España.

El delantero del CD Tenerife, Jesús de Miguel, de 30 años, ha fallecido este martes en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, donde estaba ingresado desde anoche en cuidados intensivos a consecuencia del fuerte golpe que sufrió durante el partido contra el Andorra. "Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda", ha informado el club canario en sus redes sociales. El percance tuvo lugar este lunes en el tramo final del partido de la Segunda División española entre el Tenerife y el FC Andorra disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, cuando el atacante tinerfeñista colisionó de forma fortuita con el guardameta visitante, Jesús Owono, en la pugna por un balón dividido. Jesús de Miguel sufrió un fuerte golpe en el minuto 96 del partido. El portero del Andorra, Owono, impactó de forma violenta con su rodilla en el pecho del delantero, provocando que este perdiera el conocimiento y sufriera una parada cardiorrespiratora.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

El incidente obligó a suspender definitivamente el encuentro en el minuto 108, con el fin de facilitar el acceso al terreno de juego de los servicios sanitarios. Los profesionales médicos atendieron al futbolista sobre el césped y, posteriormente, fue evacuado de urgencia en ambulancia al hospital. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

De qué murió Jesús de Miguel

Tras la trágica acción, Jesús de Miguel fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde fue ingresado en la UCI. Su situación inicial era "estable, dentro de la gravedad", pero, a las 04.56 de la mañana, los servicios médicos del club alertaron de que la situación médica de Jesús de Miguel había "empeorado neurológicamente". Finalmente, perdería la vida a las 08.00 horas. Jesús de Miguel Alameda falleció, a los 30 años de edad, a causa de una parada cardiorrespiratoria. "No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace", ha agregado el club.