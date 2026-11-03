A empresario lo mataron siete meses después del secuestro mortal de su hijo

San Pedro Sula, Honduras. Un equipo de inteligencia investiga el asesinato de Edwin Cabrera (de 45 años), un empresario que fue atacado a balazos en su vivienda la tarde del domingo 1 de noviembre de 2026, en el municipio de Utila, Islas de la Bahía . El reporte policial establece que Cabrera, originario de Trujillo, Colón , y dedicado al alquiler de carros de golf y motocicletas en esa zona insular de Honduras, se encontraba en su vivienda, ubicada cerca del hotel Mango Inn Resort, cuando, alrededor de las 3:40 pm, dos individuos encapuchados irrumpieron y, sin mediar palabra, le dispararon en varias ocasiones.

En un intento por salvarle la vida, sus familiares lo trasladaron en avioneta hacia La Ceiba. Sin embargo, los paramédicos que lo asistieron confirmaron su muerte cuando la aeronave aterrizó en el aeropuerto ceibeño Guillermo Anderson.

El secuestro de su hijo

La muerte de Cabrera ocurrió siete meses después de que su hijo, Edwin Roney Cabrera Mejía, fuera secuestrado el lunes 30 de marzo en La Ceiba, Atlántida. Desde entonces, se desconoce su paradero. El joven fue interceptado por un grupo de hombres alrededor de las 8:30 am, cuando caminaba en las afueras de un centro comercial. Según el reporte policial, los sujetos lo subieron a un microbús y se lo llevaron con rumbo desconocido. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Posteriormente, sus familiares recibieron una llamada en la que les exigían una fuerte cantidad de dinero a cambio de su liberación. Pese a que la familia realizó el pago, hasta la fecha desconoce su paradero. Por este hecho enfrentan un proceso judicial Edwin Josué Murillo Escobar, Fares Alexander Sánchez Rivera, Axel Daniel Cáceres Sánchez y Ángel Aguinaldo Orellana Merlo. Los cuatro son señalados del delito de secuestro agravado en perjuicio de Cabrera Mejía, luego de que el Ministerio Público presentara pruebas que los vincularían con el hecho.