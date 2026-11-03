Reformas electorales en Honduras avanzan entre divisiones y falta de acuerdos

Tegucigalpa, Honduras. La aprobación de reformas electorales en Honduras continúa rodeada de incertidumbre en el Congreso Nacional, donde las diferencias entre las principales fuerzas políticas dificultan la construcción de acuerdos para modificar la normativa antes de que finalice la presente legislatura. La Comisión de Asuntos Electorales trabaja en la elaboración del dictamen que deberá presentar ante el pleno legislativo. Sin embargo, para aprobar cambios que requieren mayoría calificada se necesitan al menos 86 votos, una cifra que representa un desafío ante las posiciones encontradas de las bancadas. Entre los temas que generan mayor debate figuran la implementación de una segunda vuelta electoral, la integración de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), las sanciones a los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y los mecanismos para transmitir los resultados de las elecciones.

Antonio Rivera Callejas, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, informó que el equipo trabaja en el documento para presentarlo en los próximos días. El diputado explicó que las propuestas buscan introducir cambios para evitar que se repitan las situaciones registradas durante los últimos procesos electorales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Nacionalistas impulsan ciudadanización de las mesas

Entre las iniciativas que se encuentran en discusión figura la propuesta del Partido Nacional, expuesta por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, que plantea la participación de representantes de la sociedad civil en las Juntas Receptoras de Votos. La propuesta también contempla establecer sanciones penales y administrativas para los consejeros del CNE que impidan la conformación del cuórum, así como mecanismos que permitan entregar los resultados oficiales el mismo día de las elecciones.

No obstante, las diferencias entre los partidos políticos mantienen estancadas las negociaciones y dificultan la posibilidad de alcanzar acuerdos sobre los cambios planteados.

Liberales condicionan respaldo a la segunda vuelta

Por su parte, el Partido Liberal manifestó su rechazo a la propuesta de ciudadanización completa de las Juntas Receptoras de Votos. Sus representantes consideran que este mecanismo podría abrir espacio al uso de recursos estatales y a la participación de simpatizantes del oficialismo bajo la figura de veedores. La bancada liberal plantea que una de las principales reformas debe ser la incorporación permanente de la segunda vuelta electoral. También considera necesario establecer un sistema propio y definitivo de transmisión de resultados para el órgano electoral.

Johsy Toscano, diputado del Partido Liberal, aseguró que existe consenso dentro de su bancada para impulsar la segunda vuelta. "Hay unanimidad en la bancada referente a la segunda vuelta. Esperamos que en las próximas horas salga ya un comunicado oficial del partido anunciándole al pueblo hondureño que esa es la principal reforma electoral que nosotros vamos a impulsar", dijo. Toscano también destacó la importancia de que el CNE cuente con un mecanismo de transmisión de resultados que no dependa de procesos de licitación de última hora.

Libre rechaza modificar la Ley Electoral

A las diferencias entre nacionalistas y liberales se suma la postura del Partido Libertad y Refundación (Libre), cuyos diputados anunciaron que no respaldarán modificaciones a la Ley Electoral. La bancada condicionó su participación en cualquier discusión técnica a la restitución y el nombramiento de sus representantes en el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), luego de que fueran separados de sus cargos mediante juicio político. Esta posición representa otro obstáculo para las negociaciones, debido a que las reformas requieren acuerdos entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Legislativo.Analistas dudan de reformas profundasAnte la falta de consensos, analistas políticos consideran que el debate electoral refleja la ausencia de un diálogo amplio que incluya a los dirigentes de los partidos, la academia y distintos sectores de la sociedad hondureña.